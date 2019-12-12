Bordür taşlarına çarpıp devrildi
Gönyeli’de bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, bordür taşlarına çarpıp soldaki trafik adası içinde devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
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Gönyeli’de bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, bordür taşlarına çarpıp soldaki trafik adası içinde devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Polis Basın Subayılığı’nın verdiği bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında, Güzelyurt- Lefkoşa ana yolu FC 775 plakalı aracıyla seyreden Şadi Baytar (E-27), Gönyeli Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada Ali Boy Büfe yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp sol taraftaki trafik adacığı içerisine devrildi.
Kazada yaralanan olmadığını bildiren polis, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Foto Sosyal medya
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA
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