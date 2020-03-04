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'Borçlandık ama kullanmadık'

'Borçlandık ama kullanmadık'

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, şubat ayında yetkisi dahilinde tedbir amaçlı 40 milyon TL borçlandıklarını ancak ihtiyaç olmadığı için kullanmadıklarını belirtti.

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, şubat ayında yetkisi dahilinde tedbir amaçlı 40 milyon TL borçlandıklarını ancak ihtiyaç olmadığı için kullanmadıklarını belirtti.

Amcaoğlu, ödeme kalemleriyle ilgili açıklamasında, basında yer alan borçlanma haberlerine de değindi.  

Borçlanmanın gizli olmadığını belirterek, “Gizli olsaydı Resmi Gazetede paylaşmazdık” ifadelerini kullanan Amcaoğlu, konunun çarpıtıldığını savundu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sözlerine “Geçmiş hükümet dönemlerinde taksit taksit maaşların ödendiğini hatırlatmak gerekir. Yine geçmiş dönemlerde borçlanarak veyahut yasa dışı avans alınarak ödemeler yapıldığı unuttular…” şeklinde devam etti.

Amcaoğlu, göreve geldiği günden itibaren ödeme kalemlerini her ay kamuoyuyla paylaştığına dikkat çekti.

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