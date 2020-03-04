'Borçlandık ama kullanmadık'

40 Milyon TL borçlandı 'DURUM VAHİM'

Bakanlar Kurulu “Maliye Bakanlığı ‘mali yükümlülükleri yerine getirmek ve maaşların ödenebilmesi için” 100 Milyon TL kredi alması için yetkilendirdi, bakanlık bankalardan teklif kabul etti, farklı farklı bankalardan toplam 40 Milyon TL kredi alındı.