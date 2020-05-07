Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi komitede görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi, tüketici kredilerine ilişkin düzenlemeler de içeren Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni madde madde görüşmeye devam etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda saat 10.30’da toplandı.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun yanı sıra davetli olarak Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay katıldı.

Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi şöyle:

“Ülke ekonomisinin gerekli kıldığı para ve kredi politikaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde borç ilişkilerinde uygulanacak faiz oranlarına ilişkin hususları belirlemek, yetkili kurumların yetkileri, şeffaflıkla ilgili yükümlülükleri, sözleşmeye ilişkin hak ve kuralları düzenlemek ve uygulamayı yeknesak hale getirmek, bankalar ve kredi sağlayıcıları tarafından düzenlenen borç senedi, sözleşme ve akdolunmuş kredi içeren tüm borç alacak ilişkilerini düzenlemek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ‘Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ hazırlanmıştır.”