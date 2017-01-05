Borataş: “İlk devrede en büyük avantajımız…”

Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig’de ilk devreyi 15 puanla 12.sırada tamamlayan Dumlupınar’da takımın teknik direktörü Mustafa Borataş SPOR YENİ’ye açıklamalarda bulundu. Borataş, göreve geldiği 4.haftadan itibaren çok çalıştıklarını ve devreyi hedefledikleri yerde bitirdiklerini kaydederek, “Şu an bulunduğumuz durumdan ve takım içi gidişattan oldukça memnunum.”dedi.

Borataş, maçlar geçtikçe performansı artan bir takım olduklarını ifade ederken, “En büyük avantajımız birebir rakibimiz dediğimiz; Değirmenlik, Mağusa Türk Gücü, Mormenekşe ve Binatlı gibi takımları mağlup etmemiz oldu. Baktığımızda yenildiğimiz takımlar üst sıralarda yer alan ekipler.”dedi.

Gençler Birliği ve Kaymaklı maçları

Göreve geldikleri gün kendilerine ulaşılabilecek hedefler koyduklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “İlk devre adına buna ulaştık diyebilirim. Gençler Birliği ve Küçük Kaymaklı maçlarında tecrübesizliğimize yenildik ve puanlar kaybettik. Ama bu maçlardan aldığımız dersler devre sonunda bize pozitif yansıdı.”dedi. Mustafa Borataş, ikinci yarıda tecrübesizliğe yer olmadığını ve hataları telafi etmeleri gerektiğini söyleyerek, “İlk devrede 21 yaş altı oyunculara da çok şans verdim. 5-6 oyuncu çok iyi süreler aldı ve çok iyi performans gösterdiler. Onlara güvendim, güvenimi boşa çıkarmadılar.”dedi. Kendisinin hiçbir zaman isme önem veren biri olmadığını kaydeden Borataş, “Ben isme önem vermem, performansa bakarım.”dedi. Borataş, maçlar geçtikçe performansı artan bir takım olduklarını ifade ederken, “En büyük avantajımız birebir rakibimiz dediğimiz; Değirmenlik, Mağusa Türk Gücü, Mormenekşe ve Binatlı gibi takımları mağlup etmemiz oldu. Baktığımızda yenildiğimiz takımlar üst sıralarda yer alan ekipler.”dedi.

“Her bölgede rekabeti artırma hedefindeyim”

Transfer konusunda çalışmalarının olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, “Her bölgeye alternatif olacak oyuncular transfer edeceğiz. Belirli bir bölgeye transfer yapılsın raporu vermedim. Ben her bölgede rekabeti artırma hedefindeyim. Şu ana kadar yabancı konusunda Sherman’ı transfer ettik, Konate ile de yolları ayırdık.”dedi. Yerli transferde etik davranmaya özen gösterdiklerini ifade eden Borataş, “İlgilendiğimiz futbolcuların transferi konusunda etik davranacağız ve kulüplerle bağlantıyı kuracağız.”dedi.

“Kenan futbolculuğundan öte…”

Kenan Özer’in takımdan ayrılacak olmasının kendisini üzdüğünü ifade eden Borataş, “Kenan’ın yokluğunu hissedeceğiz. Futbolculuğundan öte takıma hem ağabeylik, hem de güven kazandıran bir oyuncuydu. Antrenmanlarda da bize çok yardımcı oldu. Onun çalıştığını gören genç oyuncular daha bir azimle çalıştı.”dedi.

“Turgut izin istedi”

Adı bazı kulüplerle anılan Turgut Kaçar ile ilgili de konuşan Borataş, “Turgut bize kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğunu ve bunlarla görüşmek istediğini söyleyerek izin istedi. Biz de izin verdik.”dedi.

“En unutulmazı MTG maçı”

İlk yarı adına kendisi adına en unutulmaz maçın Mağusa derbisinde Mağusa Türk Gücü ile oynadıkları maç olduğunu ifade eden Borataş, “Kötü anlamda üzüldüğüm maç ise 2-0 önde olup berabere tamamladığımız Küçük Kaymaklı maçı. O maçı kazansaydık şu an 2 basamak yukarıda olabilirdik.”dedi.