‘Bonzai’ soruşturması sürüyor

Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan M.D., H.B., ve Ş.A., aleyhindeki soruşturma sürüyor. Zanlılar ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görev yapan Polis Memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı, zanlıların ‘Uyuşturucu Madde Alma’ ve ‘Verme’ suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Sakallı, olayın 21 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da meydana geldiğini anımsattı. Sakallı, zanlılar M.D., ve H.B.’nin gönüllü ifade verdiğini söyleyerek, zanlı Ş.A.’nın ise gönüllü ifade vermediğini belirtti.

Polis memuru Serkan Sakallı, verilen ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, biri kadın iki kişinin arandığını, 150 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu maddenin arandığını dile getirerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.