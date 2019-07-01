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Bomba imha uzmanları Dikmen'de

Bomba imha uzmanları Dikmen'de

Taşkent'in ardından Dikmen'de de bir evin bahçesine düşen parça nedeniyle polis güvenlik önlemi aldı

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YENİDÜZEN HABER MERKEZİ
 

10.20: Askeri bomba imha uzmanları Dikmen'e geldi

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09.05:  Dikmen’de bekleme devam ediyor. 4 ev boşaltıldı. Bomba imha uzmanı ve polis askerden gelecek bilgiye göre hareket edecek. Ev sahiplerine evlerine girişe izni verilmiyor, zehir uyarısı var

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05.45: Taşkent'in ardından Dikmen'de de Hakan Yüceyim’e ait evin bahçesine düşen parça nedeniyle polis güvenlik önlemi aldı, 4 ev tedbir amacıyla boşaltmaya başladı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, metal parçayı tam olarak tanımlayamadı, aktif olup olmadığıyla ilgili henüz net bir bilgi edemedi. Türkiye’den de bomba uzmanlarının geleceği öğrenildi.

 

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Değer Akansel: Gürültüyle evler sallandı

Dikmen’de parçanın bulunduğu ve yakınlarındaki evler polis tarafından boşaltılırken, görgü tanığı Değer Akınsel, YENİDÜZEN’e konuştu, bir gürültüyle evlerin sallandığını söyledi, “Dışarıya çıktık, cihazı gördük”dedi. Akınsel şöyle konuştu: Ayaktaydım, televizyon izliyordum. Bir gürültüyle evler sallandı. Dışarı çıktık ışıkları yaktık. Bu cihazı gördük. Bir sallantı oldu. Sesi önce duyduk, düştüğü anda gürültü geldi, bir hava akımı oldu.

 

 

 

 

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