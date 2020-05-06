Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Kıbrıs'ın her iki tarafında, seyahat edeceklere uygulanan karantina süreci, bir anneye dram yaşatıyor.

Kıbrıslı Türk Deniz Birinci, ciddi bir sağlık problemi yaşayan kızının tedavisinin devamı için büyük bir özveri gösteriyor ve kendini "kendi şehrinde mülteci" diye niteliyor.

Limasol'daki bir göz hastalıkları uzmanınca sürdürülen 2 yaşındaki kızı Olivia Şule'nin tedavisi için adanın güneyine yerleşmek zorunda kalan Deniz Birinci'nin yaşadıkları, uluslararası haber ajansı Reuters'e de haber oldu.

Ajansın Kıbrıs muhabirince kaleme alınan ve The New York Times gazetesinde de yayımlanan haberde, Deniz Birinci'nin 16 Mart'ta kapanma kararı alınmadan güneye geçebilmek için birkaç saat içinde eşyalarını hazırlaması ve sonrasında yaşadıkları konu edildi.

Deniz Birinci ve tedavi bekleyen kızı Olivia Şule, Kıbrıs'ın bölünmüşlüğüne virüs salgını nedeniyle eklenen kilitlenmenin mağduru oldu.

Glukoma sorunu olan 2 yaşındaki Olivia Şule, Limasol'da onu tedavi edebilecek tek uzman doktora şu anda bölünmüş başkentin güneyinde kalarak gidebiliyor.

İki aylık sürede üç kez yer değiştiren Deniz Birinci ve kızı, Lefkoşa'nın güneyinde, kuzeydeki evlerine 5 dakikalık mesafede kalıyor. Ancak çok yakın olsalar da kuzeye geçmeleri halinde 14 gün karantinada kalmaları gerekiyor. Tedavi için yeniden güneye geçince de bir 14 gün de orada karantina koşuluyla karşılaşmak zorunda kalacaklar.

39 yaşındaki iletişim danışmanı Birinci, Reuters'e verdiği demeçte, "Kendi şehrimde bir mülteci gibi, ciddi şekilde yer değiştirmek zorunda kalıyorum " dedi.

Yaşadığı soruna insani bir çözüm bulunması için başvuran ancak henüz yanıt alamadığını söyleyen Deniz Birinci, kızının görme yetisini kaybetmemesi için ameliyat olması gerektiğini, bu ameliyatın da sadece yurt dışında yapılabildiğini ancak salgın nedeniyle şu anda uçuşların askıya alındığını kaydetti.

Deniz Birinci, şu anda kuzeydeki ailesiyle haftada bir barikatta görüşüyor ancak birbirlerine dokunmalarına izin verilmiyor. Annesi, onlara bazı yiyecekler yanında, aceleyle yanlarına almayı unuttukları Olivia Şule'nin oyuncaklarını da getirmiş.

Reuters'in haberinde, Adada şu anki durumdan olumsuz etkilenenlerden Hakan Karahasan ve Serkan Yavaş'ın görüşlerine de yer verildi.

Deniz Birinci, kızıyla yaşadığı süreci "Korona Günlüğü" şeklinde her gün Facebook hesabından da yayımlıyor.

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