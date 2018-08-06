Bologna havalimanı yakınlarında büyük patlama
İtalya'nın Bologna şehrindeki havalimanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
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Ajanslardan edinilen bilgiye göre patlama, otoyolda gerçekleşen bir kazadan kaynaklandı. Bologna Havalimanı tarafından Twitter'da yapılan açıklamada ise patlamanın otoyolda gerçekleşen bir patlama olduğu doğrulandı. Havalimanı resmi hesabında yaptığı bu açıklamada, "Uçuşlarımızda herhangi bir aksama söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.
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