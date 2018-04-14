Bolkan bıraktı, takım maça çıkıyor

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Ozanköy'de dün yaşanan gelişmeler doğrultusunda teknik direktör Mehmet Bolkan görevinden ayrılma kararı aldı. Akşam saatlerinde Başkan Sami Otçuoğlu ile futbolcular arasında yapılan toplantı sonrasında kadro dışı kalan oyuncular Bekir Yıldız, Muhammed Uçar ve Saydam Soy affedildi. Girne ekibi bugün Ertaç Taşkıran nezaretinde Mağusa Türk Gücü maçına çıkacak. Ozanköy’de hedef kalan maçlarda alınacak sonuçlarla Play-out potası içerisinde yer almak olarak belirlendi.

Bolkan bıraktı

Dün gündüz saatlerinde teknik direktör Mehmet Bolkan, görevini bırakma kararı aldı. YENİDÜZEN’e konuşan deneyimli teknik adam, oyunculara sitem etti ve görevini bıraktığını açıkladı.

Mehmet Bolkan şöyle konuştu; "Bir antrenörün arkasından iş çeviren karakterdeki oyuncularla hiç bir yere varılamaz. Her şey para değildir. Ağızlarından para kelimesi düşemeyen bu oyunculardan da futbolcu olunmaz. Başkanla görüşerek görevi bıraktım" ifadelerini kullandı.