Bolkan bıraktı, takım maça çıkıyor
Ozanköy’de teknik direktör Mehmet Bolkan görevinden ayrıldı, yapılan toplantıda kadro dışı kalan oyuncular affedildi, takım bugünkü MTG maçına çıkma kararı aldı
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Ozanköy'de dün yaşanan gelişmeler doğrultusunda teknik direktör Mehmet Bolkan görevinden ayrılma kararı aldı. Akşam saatlerinde Başkan Sami Otçuoğlu ile futbolcular arasında yapılan toplantı sonrasında kadro dışı kalan oyuncular Bekir Yıldız, Muhammed Uçar ve Saydam Soy affedildi. Girne ekibi bugün Ertaç Taşkıran nezaretinde Mağusa Türk Gücü maçına çıkacak. Ozanköy’de hedef kalan maçlarda alınacak sonuçlarla Play-out potası içerisinde yer almak olarak belirlendi.
Bolkan bıraktı
Dün gündüz saatlerinde teknik direktör Mehmet Bolkan, görevini bırakma kararı aldı. YENİDÜZEN’e konuşan deneyimli teknik adam, oyunculara sitem etti ve görevini bıraktığını açıkladı.
Mehmet Bolkan şöyle konuştu; "Bir antrenörün arkasından iş çeviren karakterdeki oyuncularla hiç bir yere varılamaz. Her şey para değildir. Ağızlarından para kelimesi düşemeyen bu oyunculardan da futbolcu olunmaz. Başkanla görüşerek görevi bıraktım" ifadelerini kullandı.