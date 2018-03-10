“BÖLGEYE YATIRIM YOK”

Fehime ALASYA

Serdarlı Belediyesi, öz kaynakları ile ayakta durmaya çalışırken, Belediye Başkanı Salih Bayraktar, devletin yapacağı bazı iyileştirmelerle mali durumun çok daha iyi bir noktaya taşınabileceğine dikkat çekti.

Belediyedeki sıkıntılara da değinen Bayraktar, tamamlanan ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeleri de anlattı.

Haziran ayındaki seçimlerde yeniden aday olma isteğini dile getiren Bayraktar, bölgede yapmak isteyip de henüz hayata geçiremediği konulara ilişkin öz eleştirilerde bulundu.

Ele alınması gereken acil konuları ve kentteki işleyişi değerlendiren Belediye Başkanı ve bölge sakinleri YENİDÜZEN’e konuştu.

YENİDÜZEN: Belediyenin mali durumunu değerlendirecek olursanız neler söyleyebilirsiniz?

Salih Bayraktar: “Bir kırsal kesim belediyesiyiz. Öz kaymaklarımızla mali tablomuzu sürdürmeye çalışan bir mali tablo içerisindeyiz. Devlet katkısı kesintili şekilde elimize çok az geçiyor. Devletten belediyemize 178 bin TL katkı yapılıyor ama bizim elimize 55-60 bin TL para değiyor. Önceliğimiz emeğe saygı kapsamında 183 bin TL’lik maaş ödemelerimizi yapmak. Bunu öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Geçmişten bize gelen borçların ödenmesi noktasında çok zorlanıyoruz. Ama hayat devam ediyor, insanlarımız bizden hizmet bekliyor. Vergilerinin bedelini bekliyorlar. Ancak bu mali tablo içinde dışarıdan getirdiğimiz kaynaklarla insanımızın yaşamlarını güzelleştiriyor ve hizmet veriyoruz. Örneğin her yıl Türkiye ile

projelerimiz oluyor, bizi destekliyorlar.

2017 yılı içinde sürdürdüğümüz mali politika dışında ciddi bir değişiklik olmayacak. Eski borçlarımız yapılandırılmıştır, 85 bin TL borcumuz var. Bunlar devlet katkı payından ödeniyor ve yatırımlar güncel olarak yapılıyor, maaş geriliğimiz de yok. Mali disiplin konusunda tutarlıyız. Üç personel emekli ettim ve bunların yerine birini almadım. Mevcut personeli ödemekte zorlanan bir mali yapı varken popülizm uğruna buraya personel almam, herkesin geleceğiyle oynamam. 32 personel ile hizmet veriyoruz.

Para harcamadan elde ettiğimiz tek gelir trafik geliridir. Bunun ötesinde üretmeden gelen hiçbir gelirimiz yok.”

‘Bu borçlardan 20 yılda kurtuluruz’

“En büyük sorunlarımız kamusal borçlardır. 2.5 milyon civarında aldığım borç 4.5 milyon oldu. Hepsi de faizdir. Sadece elektrik kurumuna olan faizler 700 Bin TL artmış.

Bu borçlardan 20 yılda kurtulabiliriz.”

YENİDÜZEN: Mali durumunuzda nasıl bir iyileştirme olabilir?

Salih Bayraktar: “Elimizde çok eski araçlar var, bunları yenilememiz gerek. Bakım giderleri çok fazladır. İkinci olarak belediyenin personel sayısını kesinlikle yükseltmemesi ve alacaklarının takibini çok sıkı yapması gerekiyor. Bölgemizde yapılan inşaatların ruhsatları konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuda iki farklı otorite var. İzin alma makamı kaymakamlıktır. Fakat kaymakamlık bölgede denetim yapmadığı için vatandaş bu konunun üzerine düşmüyor, ruhsat almadan orada yaşamaya, belediyeden bazı hizmetleri almaya devam ediyor. Kaymakamlığa bu konuda yazılarımız oldu fakat konuyu çözemedik. Bu inşaat ruhsatlarından muazzam derecede bir gelir kaybımız var. Görevini yerine getirip vergisini ödeyenlere de haksızlık yapıyoruz. Ruhsatlandırma sürecini karmaşık gören vatandaşlarımıza da yardımlarda bulunuyoruz, kimse korkmasın gelsin yardım edelim.”

“Alt yapıdaki noksanlıklar…”

YENİDÜZEN: Gençleriniz bölgeden göç ediyor mu?

Salih Bayraktar: “Gençlik, Serdarlı merkezde kalıyor. Kırsal kesim arsalarına yerleşiyor ya da yerleşmek istiyorlar… Bu alanda da ne yazık ki siyasi otorite çerçevesinde sorunlar devam ediyor. Gençlere arsa adında arazi parçaları veriliyor. Hiçbir altyapısı olmayan yerler veriliyor, gençlerle dalga geçer gibi bunu yapıyorlar. Ödemeler konusunda da sterlin biriminin kullanılması da, başta alt yapı için 3 bin 500 STG istenmesi de tepkiyle karşılanıyor. Bu alt yapıdaki noksanlıklar çoğu zaman bizi gençlere karşı karşıya getiriyor. Projenin ruhu çok doğru fakat uygulama baştan programlanmalı, altyapı olmalı.”

YENİDÜZEN: Şu an belediyenizde en büyük sıkıntı nedir?

Salih Bayraktar: “En büyük sorunlarımız kamusal borçlardır. 2.5 milyon civarında aldığım borç 4.5 milyon oldu. Hepsi de faizdir. Sadece elektrik kurumuna olan faizler 700 Bin TL artmış.

Bu borçlardan 20 yılda kurtulabiliriz. Hem hayatımızı idame ettirmek için hem de borçlarımızı kapatmamız için ortalama 20 yıl kadar bir zamana ihtiyacımız var. Bu borçlardan arınırsak çok rahatlayacağız ama yaşam devam ediyor, sorumluluklarımız devam ediyor, tüm bu sıkıntıları giderme çabamız sürecektir. Mümkün olduğu kadar hata yapmamak ve popülizme fırsat tanımamak bu yolda bizi ilerletecektir...”

YENİDÜZEN: Belediyenin icraatlarından bahseder misiniz?

Salih Bayraktar: “İki bölgeye cami yaptık. Tirmen ve Pınarlı köylerinde cami yapımımız oldu. Tirmen’deki bitti, Pınarlı’daki çalışmalar da devem ediyor. Köy insanlarımız ibadetlerini kiliseden döndürdükleri camilerden yapıyorlardı, bunun için gereksinim duyduk. Bunun dışında bir talebimiz yok, olsa yaparız.

Yaptığımız işlerde proje sunup finansman destek alıyoruz, kimi zaman ise öz kaynaklarımızdan bu projelere az da olsa katkı koyuyoruz.

Görev sürecimde birçok projeye yaklaşık 2 buçuk Milyon finansman sağlandı. Serdarlı belediyesi kreşi var. 30’dan fazla köprü yapıldı, çocuk parklarının düzenlemesi yapıldı. İki köye kültür evi projesi gerçekleştirildi. Serdarlı Görneç, Gönendere, Tirmen, Pınarlı ve Ergenekon isimli altı köy toplamlı bir belde köy belediyesiyiz.

Hayvan barınağımızı hizmete geçirdik. Can ve mal güvenliği açısından Beşparmak dağlarına komşu olan köylerimizde toprak kaymaları için taş duvarlar yaptırdık. Bazı köylere mezarlık duvarları yaptık, olanları yeniledik. Tüm yerleşim alanlarına asfaltlama yapıldı. Sosyal ve kültürel aktiviteler destek verdik.

Kaldırım yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Projelerimizde irade gösterdik, kaynak bulduk... Yüzlerce metrelik yağmur suyu drenajı yaptık... Maaşlar ödenemeyecek durumdaydı, borçlar vardı, araçlar çalışmazdı, ben bir enkazı devraldım, belde halkının da anlayışı ile vizyon ile bugüne dek gelebildik. Umut ediyorum ki bu güveni sürdürerek başarılara devam ederiz.

Daha önce köylerde haftada bir çöp toplanıyordu, biz bunu haftada ikiye çıkardık, hem çevreye olan kirliliği azaltma, hem de vergideki adaleti eşitleme açısından bir uygulamaya geçtik. Bu mali bütçemize yük getirse de adalet duygusunu gelişmesinde dolayı olumlu bir gelişmedir.”

Planlanan yeni icraatlar

YENİDÜZEN: Gelecek icraatlarınız arasında hangi başlıklar yer alacak?

Salih Bayraktar: “Asfaltlama çalışmaları, köy pazarı projesi ve düğün salonu çalışmamız var. İhalesi sonlandı, sözleşmesi yapılıyor. Bunun yanında halı saha projemiz de hayata geçecek. Bölgedeki istinaf duvarları projelerine de devam edeceğiz. Tümünü de finansmanları hazır, uygulama safhasına giriyoruz.

“Asfaltlama çalışmaları, köy pazarı projesi ve düğün salonu çalışmamız var. İhalesi sonlandı, sözleşmesi yapılıyor. Bunun yanında halı saha projemiz de hayata geçecek. Bölgedeki istinaf duvarları projelerine de devam edeceğiz. Tümünü de finansmanları hazır, uygulama safhasına giriyoruz. Yeteri kadar kaldırım yapma konusunda finans sağlayamadık. Köylerimize bir metre dahi katkı sağlayamadık. Özellikle köy bağlantılı yollarımızın süratli bir şekilde yapılması gerekiyor, yol kenarlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Çocuk parklarının iç donanımıyla daha da geliştirilmesi gerekiyor. Bölge gençlerinin spora yönelmesini sağlayacak kapalı spor salonuna ihtiyacı var. Futbol dışındaki spor dallarına mekan yaratmada imkansızlıklarımız sürüyor. Yaşlılarla ilgili projemizi hayata geçiremedim, bundan büyük üzüntü duyuyorum. İnşallah gelecek dönemde hayata geçirebilirim, yeni gelişmeler olur.”

YENİDÜZEN: Son olarak neler söylemek istersiniz?

Salih Bayraktar: “Devlet, Serdarlı bölgesini üvey olarak görmekten vazgeçmeli. Bu bölgeye ciddi hiçbir yatırım yok, belediyemize katkısı söz konusu değil.”

Serdarlılılar iyimser

Belediyenin mali durumunun kötü olduğu yönünde hem fikir olan bölge sakinleri, imkânsızlıklar içindeki belediyenin her şeye rağmen faaliyet yürütmeye çalıştığını kaydederek, kuruma destek belirtti.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, YENİDÜZEN’e konuştu.

Belediyenin mali durumunun kötü olduğu yönünde hem fikir olan vatandaşlar, imkânsızlıklar çerçevesinde belediyenin faaliyet yürütmeye çalıştığını kaydetti.

“Yokluk içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar” diyen vatandaşlar, belediyeye destek belirtti…

Mali durumun daha iyi olması durumunda bölgeye daha fazla yatırım yapılabilineceğine dikkat çeken vatandaşlar, acilen ele alınması gereken konulara değindi.

Köye yapılan kaldırımlardan çocuk parklarına kadar güzel projeler üretildiğini belirten vatandaşlar, özellikle yaşlı kesim için hayata geçirilmesi gereken projeler olması gerektiğini işaret etti.

Spor ve gençlik alanında da yapılması gereken çalışmalar olduğuna değinen bazı vatandaşlar,

‘topluma faydalı küçük dokunuşlarla’ da memnun olduklarını ifade etti.

“Belediye muhalefet partilerin Belediyesi olduğu için devlet de destek vermiyor” diyen bazı vatandaşlar ise kırsal kesim belediyelerine daha fazla maddi katkı ve destek yapılması gerektiğini savundu.

SERDARLI’DA YAŞAYANLAR NE DEDİ?

Zafer Barkut: “Belediyeye yardım edilmiyor”

“Belediye sadece maaş ödemek için didiniyor çünkü geliri sınırlı, yani istese de çok bir şey yapamaz, geliri belli projelerini yürütürken dıştan kaynak buluyor. Belediyeye yardım edilmiyor.”

Ersoy Kasap: “İyi şeyler olacak inanıyorum”

“Belediye konusunda iyimserim, daha fazla proje ile iyi şeyler olacak inanıyorum. Belediye gazinosu yeniden hayata geçirilecek. Bölgemizde en büyük sorun su sorunuydu o da ortadan kalktı.”

Feyzi Kürtoğlu: “Belediyeden şikâyetimiz yok”

“Daha önce Görneç’te hiçbir şey yapılmazdı. Görneç-Alevkayası yolu yapıldı. Oraya bariyer de yapıldı ama düzenli değil. Köye kaldırım yapıldı, çocuk parkı yapıldı iyiye gidiş var, mandıralarımıza su ve elektrik gitti, belediyeden şikâyetimiz yok.”

Erdinç Sütçüoğulları: “Belediyenin işi zor...”

“Bana göre yolunda giden bir şey yok. Özellikle kırsal kesim belediyelerinde kesintiler olacaksa, personelini ödemekte dahi zorlanacak, belediyenin işi zor... Yokluk içinde yinede katkılarla icraat yapılmaya çalışılıyor. Tek dayanakları TC yardım heyeti, yerel öz kaynakları çok sınırlı.”

Eray Hacıarif: “Anayoldan köylere olan giriş çıkışlar çok tehlikeli”

“Bölgemizde çok sorun var. Burası çok merkezi bir yerdir ve anayoldan köylere olan giriş çıkışlar çok tehlikelidir. Bu konuda derhal önlem alınmalıdır.”

Hasan Yücesoylu: “Yapabilecekleri çok kısıtlı veya hiç denecek kadar az”

“Ülkede her şey paraya dayalı para olduğu için belediyede verilen hizmetler kısıtlı. Bu bağlamda icraatlar çok az düzeydedir, yapabilecekleri çok kısıtlı veya hiç denecek kadar az. Kapasite üzerinde personel çalıştırıyorlar en büyük nedeni bu. Bölgede 3 senedir köklü yönetim görmedim. Çünkü imkan yok belediye muhalefet partilerin Belediyesi olduğu için devlet de destek vermiyor.”

Cumhur Çekimser: “Keşke daha fazla imkanı olsa…”

“Başkan elinden geldiğince iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor ama belediyeyi enkaz olarak aldığı için yapabilecekleri çok sınırlı. Yine de kaldırımlar, yol asfaltlama gibi çalışmalar yapıyor, projeler üretiyor. Köyün her yerine kaldırım yapıldı bir isteğiniz olursa topluma faydalı küçük dokunuşlar dahil olsa hemen yapıyor. Keşke daha fazla imkanı olsa köyün içine daha çok yatırım yapsa.”

İsmail Efeoğlu: “Gençlik ve spor konusunda bölgeye yatırım yapılmalı”

“Gençlik ve spor için hiçbir yatırım yapılmadı bu gençlik sahip çıkılması gereken bir Değerdir sürekli para olmadığı söyleniyor bana göre bu bahanedir artık gençlik ve spor konusunda bölgeye yatırım yapılmalı.”

Atalay Çoban: “Büyüklerden kesip küçüklere yardım etsinler”

“Büyük belediyeler kırsal belediyelere yardım eli uzatmalı. Kırsal kesimdeki küçük belediyelerin kalkınması gerekiyor, devlet bu belediyelere daha yüksek katkı vermeli. Yeniboğaziçi, Değirmenlik gibi belediyeler Serdarlı Belediyesi ile bir tutulmamalı. Başkan spor alanında da elinden gelenleri yapıyor buna inanıyoruz fakat parası olmadığı için spora daha fazla destek veremiyor. Büyüklerden kesip küçüklere yardım etsinler.”

Konca Kasap: “Önemli olan her şeye rağmen bir şeyler üretebilmektir”

“Genel olarak kötü durumda olduğumuzu düşünüyorum. Belediye elinden geleni yapıyor fakat imkanları sınırlı eksiklerimiz var, olacak da fakat önemli olan yine de her şeye rağmen bir şeyler üretebilmektir.”

Fatma Yücesoylu: “Yaşlılara daha çok ilgi gösterilmeli”

“Bölgede yaşlılar için yapılan hiçbir yatırım yok. Bunu üzülerek söylüyorum sadece seçim günü yaşlılarımızın düşünüyoruz. Buna bizler de dâhiliz sadece seçim günü onları arabaya koyup bir yere götürüyoruz… Yaşlılara daha çok ilgi gösterilmeli diye düşünüyorum. Belediyeden memnunuz fakat bu alanda da yatırım yapılmasını istiyoruz.”