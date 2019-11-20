“Bölgemize ‘Sanat Okulu’ istiyoruz, üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

Gençlerdeki ‘işsizlik’ sorununa işaret eden, özellikle de ‘eğitimdeki plansızlık’ nedeniyle ‘ihtiyaç fazla bölümlerden’ mezuniyetlerin fazlalığının altını çizen Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ateser, bölgeye bir sanat okulu açılmasını talep etti, bu konuda üzerlerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını da belirtti.

Ataser’in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“BU BİR ÇAĞRIDIR: Göreve başladığım süre itibarıyla, gençlerimizde gözlemlediğim özelikle aldıkları eğitimden dolayı iş bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarıdır. Tabi ki buradaki en büyük sorun gelmiş - geçmiş merkezi hükümetlerimizin eğitim konusundaki uyguladıkları yanlış politikaların aynı şekilde devam etmesi ve her bölümdeki ihtiyaç fazlası öğrencilerin artmasıdır. Eğitimi bir ticari alet olarak kullanılması bize göre yanlıştır.

Alsancak Belediyesi olarak, gençlerimizi doğdukları, büyüdükleri memleketlerini terk etmemelerini sağlamak en büyük hedeflerimiz arasındadır. Bu konuda BÖLGEMİZDE BİR SANAT OKULU’NUN açılması talep ediyoruz . Bu konuda üstümüze düşeni yapmaya hazırız.”