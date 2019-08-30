“Bölgeler açılmadı, avlanacağız”

Bölgeler açılmadı Avcılar “Avlanacağız” dedi.

Avcılık Federasyonu geçtiğimiz gün Başbakanlık önünde düzenlediği ‘Avına sahip çık’ eyleminin ardından Başbakanla görüşmüş, isteklerine karşın ‘Narenciye bahçeleri dışındaki bölgelerin ava açılacağı yönünde’ olumlu yanıt alındığını açıklamıştı.

Buna karşın, yapılan yazılı basın açıklamasında gerekli prosedürlerin yerine getirilmediğini ve "yetiştiremediğimizden dolayı açamıyoruz" cevabı aldıklarını belirten Avcılık Federasyonu, bu karara uymayacağını ifade etti.

Geçtiğimiz gün yapılan eylemi hatırlatan Avcılık Federasyonu, ilerleyen günlerde eylemi farklı boyutlara taşıyarak yeniden gerçekleştirileceklerini kaydetti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Avcılar, bilindiği üzere 27 Ağustos Salı günü Başbakanlığın önünde, Bakanlar Kurulunun gerçekleştiği sırada, Avcılık tarihine geçecek, düzgün, seviyeli ve birçok kesimin taktir ettiği bir eylem gerçekleştirdik. Bunun üzerine Başbakan Ersin Tatar, Güzelyurt bölge kulüp temsilcilerinden oluşturduğum bir heyetle bizi kabul edip sorunun ne olduğunu dinledi.

Toplantıya İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'da eşlik etti.

Talebimiz: Narenciye bahçelerinin yoğun olduğu 53 ve 50 numaralı bölgelerin kapanması, geçen yıl açık olan 52 no.lu bölge, ayrıca buna ek olarak yeni ve eski Güzelyurt-Lefke ana yolunun arası kapalı olacak şekilde 54-55 no.lu bölgelerin açılması.

Başbakan konuyu Ayşegül hanıma danıştı, Ayşegül hanım "Başbakan talimat verirse ben yaparım" deyip önerimizi kabul ettiler.Başbakan "o zaman ben hükümetin başı olarak talimat veriyorum bu arkadaşların isteğini yerine getirelim iş tatlıya bağlansın" dedi.

Ve bunun üzerine haritanın hazırlanması için Ayşegül hanım harita dairesini arayıp talimat verdi.

Sn. Başkanımız Erhan Keser yanındaki heyetle dışarıya çıkıp bekleyen topluluğa olayı açıkladı ve hemen oradan Genel Sekreterimiz Osman Cook, Sayman Ramadan Yarkan ve Av koruma görevlisi Çağan Engüney ile birlikte Harita Dairesine giderek, Dairesi Müdürü Ahmet Alemdar beyle 15 dk içinde haritayı hazırladı, bu esnada Ahmet bey ve Bakanımız Baybars arasında bir telefon görüşmesi oldu. Ahmet bey haritayı Bakana iletmek için Başbakanlığa giderken, Başkan Keser de yanındaki arkadaşlarla birlikte yeni açılacak bölgelerle ilgili tüzüğe ekleme yapmak için İçişleri Bakanlığı'na gitti. Bakandan talimat alan memur arkadaşa yardım edilerek 15 dk içinde de tüzük hazırlandı ve Bakana bilgi verildi.

Tüm camia aynı gün Bakanlar Kurulunda veya bir sonraki gün sirküle kararla değişikliğin yapılacağını beklemekteydi.

Federasyon başkanımız süreci takip etmek için sürekli Başbakan'a ulaşarak ne olduğunu sorduğunda, Başbakan cavap olarak "Adamıma talimat verdim, yazıyı şimdi gönderdim o iş tamamdır merak etmeyin hallediyoruz" olmuştur.

Gelinen noktada,

Avcılık camiasına o veya bu sebepten dolayı, verdiği sözü yerine getirmeyen ve harita ile tüzüğü yarım saat içinde ellerine ulaştırmamıza rağmen "yetiştiremediğimizden dolayı açamıyoruz" demeleri bizimle dalga geçmekle eşdeğerdir.

Değerli Avcılar yürütme kurulumuz konuyu enine boyuna tartışmış olup, bizimle dalga geçen ve bize sözünü tutmayanlar karşısında sessiz kalmama ve SÖZ VERİLEN BÖLGELERİ yürütme olarak açık bölge kabul edip, o bölgelerde av yapacağımızı bildiririz.

Ayrıca yapmış olduğumuz mütevazı eylemde tam anlamıyla siyasilere mesaj veremediğimizi varsayarak,

İlerleyen günlerde hatıralarında kalacak farklı boyutta bir eylem tarihi belirleyeceğimizi bildiririz.”

Ne istemişlerdi? / Ne sözü verilmişti?

Ne istemişlerdi? Yuvacık, Akçay, Zümrütköy ve Bostancı’dan Cengizköy’e olan 52, 54 ve 55 numaralı bölgeler ayrıca Yayla, Aydınköy, Güzelyurt üçgeni ve Yayla ile ODTÜ arasındaki 50 ile 53 numaralı bölgelerin ava açılması istenmişti.

Ne sözü verilmişti? Yuvacık, Akçay, Zümrütköy, Bostancı’dan Cengizköy’e olan bölgelerin ava açılacağı sözü verilmişti.

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