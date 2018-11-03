Bölgede tozlu hava sürüyor

Meteoroloji Dairesi, bölgede etkili olan tozlu hava nedeniyle, yetkilileri ve vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Dairesi web sayfasından yaptığı duyuruda, Orta Doğu üzerinden bugün öğlen saatleri başlayan toz taşınımının yarın gece yarısına kadar sürmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve çamurlu yağış) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiyesinde bulundu