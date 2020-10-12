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BÖLGE BÖLGE REFERANDUM SONUÇLARI

BÖLGE BÖLGE REFERANDUM SONUÇLARI

Yüksek Mahkeme yargıç sayısını 8’den 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği, dün Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılan halkoylamasında reddedildi.

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Yüksek Mahkeme yargıç sayısını 8’den 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği, dün Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılan halkoylamasında reddedildi.

Anayasa Değişikliği Referandumu’na yüzde 50.13 ‘hayır’, yüzde 49.87 ‘evet’ oyu kullanıldığını, 283 fark ile değişikliğin reddedildiğini açıkladı.

 

KKTC GENELİ HALK OYLAMASI

http://www.yeniduzen.com/d/file/kktc_geneli_pusula_sirasi_na_gore_secim_sonucu_referandum-(6).pdf
 

LEFKOŞA

http://www.yeniduzen.com/d/file/lefkoa_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_referandum_tablo-(41).pdf
 

MAĞUSA

http://www.yeniduzen.com/d/file/gazmausa_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_referandum_tablo.20201012182100.pdf
 

GİRNE

http://www.yeniduzen.com/d/file/grne_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_referandum_tablo.pdf
 

GÜZELYURT

http://www.yeniduzen.com/d/file/gzelyurt_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_referandum_tablo.pdf
 

İSKELE

http://www.yeniduzen.com/d/file/skele_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_referandum_tablo.pdf
 

LEFKE

http://www.yeniduzen.com/d/file/lefke_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_referandum_tablo.pdf
 

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