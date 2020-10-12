BÖLGE BÖLGE REFERANDUM SONUÇLARI
Yüksek Mahkeme yargıç sayısını 8’den 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği, dün Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılan halkoylamasında reddedildi.
Yüksek Mahkeme yargıç sayısını 8’den 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği, dün Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılan halkoylamasında reddedildi.
Anayasa Değişikliği Referandumu’na yüzde 50.13 ‘hayır’, yüzde 49.87 ‘evet’ oyu kullanıldığını, 283 fark ile değişikliğin reddedildiğini açıkladı.
KKTC GENELİ HALK OYLAMASI
http://www.yeniduzen.com/d/file/kktc_geneli_pusula_sirasi_na_gore_secim_sonucu_referandum-(6).pdf
LEFKOŞA
http://www.yeniduzen.com/d/file/lefkoa_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_referandum_tablo-(41).pdf
MAĞUSA
http://www.yeniduzen.com/d/file/gazmausa_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_referandum_tablo.20201012182100.pdf
GİRNE
http://www.yeniduzen.com/d/file/grne_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_referandum_tablo.pdf
GÜZELYURT
http://www.yeniduzen.com/d/file/gzelyurt_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_referandum_tablo.pdf
İSKELE
http://www.yeniduzen.com/d/file/skele_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_referandum_tablo.pdf
LEFKE
http://www.yeniduzen.com/d/file/lefke_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_referandum_tablo.pdf