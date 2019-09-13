Bölge ava kapatıldı

KKTC İçişleri Bakanlığı, dün gece Çatalköy'de askeri mühimmat bölgesinde yaşanan patlamanın ardından bölgeyi ava kapıattığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgenin güvenlik altına alınması ve tarama faaliyetleri sırasında avcıların zarar görmemesi için bu bölgede düzenlemeye gidildiği söylendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazıılı açıklama şu şekilde;

"18/2009 sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası kapsamında gerçekleştirilen 2. İnce Av’ın bu yıl 1-8-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştı.

19 Ağustos 2019 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yayınlanan “Av Günleri Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü’nde avlanmaya açık olarak belirtilen av haritasındaki 39 numaralı av bölgesi içerisinde bulunan askeri birlikte 12 Eylül 2019 tarihinde yaşanan patlama nedeniyle, mezkur bölgenin güvenlik altına alınması ve tarama faaliyetleri sırasında avcıların zarar görmemesi için bu bölgede zaruri bir düzenlemeye gidilmiştir.

Zaruri olarak yapılan düzenlemeye göre; “39 nolu av bölgesi içerisinde kalan Alagadi’de bulunan "Üç Petrol” benzin istasyonunu yaklaşık 300 metre doğuya doğru geçerek sağa dönüp dere kenarındaki toprak yolu güneye doğru takip edip yaklaşık 4 kilometre gittikten sonra sağa (Batı’ya) doğru dereyi takip edip Beşparmak Köyü’ne bağlanan toprak yolu bulunca toprak yoldan kuzeye doğru giderek Beşparmak Köyü’ne oradan da asvalt yolu takip edip Girne-Tatlısu anayolunu bulunca içerde kalan bölge ava kapatılmıştır.”