Bolayır’ın sergisi sanatseverlerle buluştu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Aslı Bolayır’ın “Connect-xion” isimli solo sergisi Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te sanatseverlerle buluştu.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre sergi, 22 Mayıs’a kadar Lefkoşa Saray Otel arkasındaki Müftü Raci Efendi Sokak’ta bulunan ARUCAD’ın etkinlik mekânı Art Space’te ziyarete açık olacak.

Kıbrıslı sanatçı Aslı Bolayır’ın ARUCAD Art Space’te izleyiciyle buluşan sergisi Connect-xion; göçebe varoluşu, zamanı, ruh halleri ve oluş biçimlerini mekânlar arası hareketle irdeliyor. Bolayır’ın haritalar, litograflar ve kolajlar aracılığıyla çizdiği kalp haritaları, bizi nerede olduğumuzu, nereye gidebileceğimizi, hayatta kaybettiklerimizi ve en önemlisi şans ve tesadüflerle keşfedebileceklerimizi gösteriyor.

Aslı Bolayır kimdir?

Fransa’da Marsilya Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun olan Aslı Bolayır, yurt içi ve yurt dışı birçok kişisel ve kolektif sergide yer aldı. Çalışmaları özel ve kamusal koleksiyonlarda bulunuyor. Ayrıca Expressive Arts atölyelerini Kıbrıs ve İspanya’da devam ettiriyor. Şu an Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) Plastik Sanatlar Bölümü’nde görev yapıyor.