“Böl-yönet taktiği geçmişte kaldı”

CTP Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “ilhak ya da iltihak” gibi kavramların gündeminde olmadığını söyledi.

HABER KIBRIS'ta Ali Baturay'ın sorularını yanıtlayan Erhürman, Türkiye makamları ile KKTC makamları arasında zaman zaman görüş ayrılığı olabileceğini söyledi ve “İlhak, iltihak gibi kavramlar bizim gündemimizde yok. Türkiye ile iki yıldır gündemde olan cumhurbaşkanlığı sistemi nedeniyle yeni bir ilişki zeminine ihtiyaç vardır” dedi.

“Protokolleri iki cumhurbaşkanı imzalayacak değil” diyen Erhürman, “Zeminde bir sorun var. Bunu aşacak olan KKTC Cumhurbaşkanıdır. Bu hükümetin görevlerine müdahale değil, aksine yardımcı olmaktır” ifadesini kullandı.

Erhürman “liderlik” deyince ne anladığını ise şöyle ifade etti:

“Lider, toplumunu bir noktadan alıp, daha iyi yere götürendir. Yok eğer, böl ve yönet ile adım atacaksanız, bu liderlik değil.

Bu toplum iyi bir noktada değil. Varlığını, kimliğini, kültürünü geleceğe taşımak noktasında endişeleri var. Benim için lider, toplumunu geleceğe taşırsa, liderliği anlam taşır.

Soğuk Savaş döneminde bu tam aksi, böl ve yönet siyasetiydi. Bu dönem ise bölüp yönetmeye dayalı siyaset kabul gören bir siyasi anlayış değildir.”

“Esas olan halk iradesi”

“İlhak, iltihak” gibi kavramların değil, Kıbrıs Türk halkının iradesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erhürman, “kendi ayakları üzerinde durma” noktasına dikkat çekti.

Erhürman devamla şunları söyledi:

“Burada yapılan seçim Kıbrıs Türkü’nün iradesi sonucunda şekillenmeli. İlhak ve iltihak gibi kavramlar gündemimizde bile değil. Ben böyle bir gündemin olmadığını ve olmaması gerektiğini söylüyorum. Bazen konuşmak bile yanlıştır.

Kimsenin bir yere bağlanma- bağlama gibi bir derdi yok diye düşünüyorum.

Meselenin ne olduğunu net bir şekilde ortaya koymamız gerek. Kendi kendimizi yönetmek istiyorsak önce kendi ayaklarımız üzerinde duracağız. Türkiye ile Güney Kıbrıs ile ve Avrupa Birliği ile iyi, dengeli, eşitliğe dayalı ilişkiler kurmalıyız.”