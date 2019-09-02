Bol fotoğraflı günler yaşandı  

Dünya Fotoğrafçılık Günü etkinliklerle kutlandı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlik, ikinci kez fotoğraf dernekleri FODER, KIFSAD, FODOS, GİFDER ve DİFSAD’ın ortak etkinliği şeklinde düzenlendi.

Mustafa Erkan

Bu yıl ülkemizde faaliyet gösteren Fotoğraf Derneklerinin öncülüğünde ‘Dünya Fotoğrafçılık Günü’ farklı etkinliklerle ikinci kez kutlandı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlik, ikinci kez fotoğraf dernekleri FODER, KIFSAD, FODOS, GİFDER ve DİFSAD’ın ortak etkinliği şeklinde düzenlendi. 22-24 Ağustos tarihlerinde hazırlanan program dahilinde AKM Küçük Konferans Salonu’nda fotoğraf sunumları, Dernek tanıtımları ve fotoğraf sanatının ülkemizdeki durumu ile ilgili söyleşi düzenlendi.

Gala gecesi

24 Ağustos Cumartesi ise saat 18:00’de Lefkoşa Büyük Han’da sergi açılış ve gala gecesi düzenlendi. 103 fotoğraf tutkununun destek verdiği etkinlik kapsamında ‘Dünya Fotoğrafçılık Günü – Kıbrıslı Türk Fotoğrafçılar Karma Sergisi’ kataloğunun baskısı da gerçekleştirildi.