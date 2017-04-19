Boks heyecanı nefes kesti

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan ve “Big Time Boxing” adı altında gerçekleşen etkinliklte ülkemiz boks takımı ile Fenerbahçe Boks Takımı karşı karşıya geldi… Atatürk Spor Salonu’na kurulan ringde çeşitli sikletlerde 6 karşılaşma yapıldı. Tüm karşılaşmalarda Fenerbahçe Boks Takımı ülkemiz boksçularına üstünlük kurarken, gün sonunda ringte dostluk kazandı.

KKTC Boks Federasyonu önemli bir organizasyona imza atarak ülkemiz sporcuları ile Fenerbahçe Spor Kulübü sporcularını buluşturdu. Her yıl düzenlediği organizasyonlarla dikkat çeken federasyonun bu yılki konuğu Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe oldu. Kalabalık bir seyirci topluluğunun takip ettiği karşılaşmalar, gerçekleştirilen şovlarla renkli görüntülere sahne oldu.

İZLEYENLERDEN ALKIŞ ALDI

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan ve “Big Time Boxing” adı altında gerçekleşen etkinliklte ülkemiz boks takımı ile Fenerbahçe Boks Takımı karşı karşıya geldi. Dj Behiç’in çaldığı setler ve Seniha Kanatlı’nın sunumu ile gerçekleşen organizasyon sadece boks müsabakaları ile sınırlı kalmadı. Müsabaka aralarında Tülen Günaltın Kangoo Jumps ve Yakın Doğu dansçılarının gösterileri izleyicilerden alkış aldı.

FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

Atatürk Spor Salonu’na kurulan ringde çeşitli sikletlerde 6 karşılaşma yapıldı. Tüm karşılaşmalarda Fenerbahçe Boks Takımı ülkemiz boksçularına üstünlük kurarken, gün sonunda ringte dostluk kazandı. Federasyon Başkanı Yıltan Zabit yaptığı konuşmada, Fenerbahçe gibi bir takımı adada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karşılaşmaları izleyen seyirciler ise keyifli bir günün yanı sıra ülkemizde çok fazla görülmeye alışık olunmayan boks sporunu yakından takip etme şansı bulmuş oldu.