Boğulma tehlikesi yaşayan kişinin kimliği öğrenildi
Girne'de boğulma tehlikesi geçiren şahsın, 25 yaşındaki Yesmukhamed Nurakhmet olduğu öğrenildi.
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Girne'de boğulma tehlikesi geçiren şahsın, 25 yaşındaki Yesmukhamed Nurakhmet olduğu öğrenildi.
Polis Basın Subaylığı bu sabah Alsancak'ta bulunan Oris Beach'de boğulma tehlikesi geçiren ve Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altında bulunan şahsın, 25 yaşında Kazakistan uyruklu Yesmukhamed Nurakhmet olduğunu kaydetti. Nurakhmet'in tedavisi sürüyor.
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