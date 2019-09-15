Boğulma tehlikesi geçiren Abadi yoğun bakımda
İskele Makhenzi Halk Plajı’nda dün İskele’de sakin Abbasali Muhammedi Kheir Abadi, denizde yüzerken su yutması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.
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İskele Makhenzi Halk Plajı’nda dün saat 18.00 sıralarında İskele’de sakin Abbasali Muhammedi Kheir Abadi (E-68), denizde yüzerken su yutması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.
Polis açıklamasında göre, bahse konu şahıs kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hasta, nöroloji yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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