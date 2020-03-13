Boghjalian Konak Restaurant- Lefkoşa

Zekai Altan

Arabahmet Mahallesi Türkiye’deki Soğuk Çeşme gibi bir özelliği taşımaktadır. Daracık sokaklarında kendini ihtişamla gösteren Lüzinyan’dan bozma cumbalı Osmanlı mimarisi karışımı binaların birbirine yakınlığı o kadar içiçedir ki binalar sanki birbirini kucaklayacakmış gibi bir izlenim bırakırlar. Ve yüzyıldır da böyle ayakta kaldılar. Direndiler. Yaşayanların anılarını hep bir köşeye sakladılar. Uzun bir süre unutuldular, küstürüldüler, yıkılmaya mahkûm edildiler. Ama süre zaman sonra tekrar fonksiyonlarına kavuşturuldular. Ve hayat kazandılar. Arabahmet Mahallesi kendine özgü yapısına uygun olarak restore edildi ve yaşama farklı mekânlar olarak yeniden merhaba dediler. Bu Mahallede bin sekizyüzlü yıllardan kalma bir de konak bu yaşama dahil edildi. Boghjalıan Konağı.

Konak tarihi

Boghjalıan Konağı, Arabahmet Mahallesinin girişindeki köşenin üzerinde. Ermeni kilisesinin bulunduğu sokakta… Dilerseniz bu bina hakkında kısa bir bilgi aktaralım. Restaurant işletmecisi Zihni beyin hanımı tarafından bize aktarılan bilgide binanın ilk yapımı 1878 yılında, 1997 yılındaki tapu kayıtlarında da ikinci etabının 1907 yılında yapıldığı görülür. İlk sahibi Youvanni olan binanın ikinci sahibi Artin Boghjalian oldu (1928). 1915 yılında binanın üst katta altı oda ile bir balkonu, alt katta da üç oda ve iki mutfak ile banyo, tuvalet, ahır ve veranda olduğu görülüyor. 1963 yılına kadar Boghjalianlar tarafından kullanılan bina bu tarihten sonra terk edilir ve Boghjalianlar Güney Kıbrıs’a geçerler. Binanın ikinci sahipleri olan Boghjalianların adını taşıyan Restaurant, binanın yaşamsal fonksiyonuna da ne kadar önem verildiğini gösteriyor.

Mekân

Boghjalian Restaurant’ın iç mekânı kemerli. Salon içerisine kurulan ocakbaşı ise oldukça gözalıcı. Ayrı bir bar odası bulunan mekânın salonu da restoran olarak dizayn edildi. Üst katta ise ayrı ve özel olarak kullanılabilecek yemek odası ve salonu. Ahşap masa ve sandalyelerin bulunduğu salon oldukça geniş. Servant olarak kullanılan eski seyfollar dikkat çeken diğer ayrıntılar. Geniş yemek salonunun yanında ayrı ve burası da oldukça geniş bir oturma salonu. Ancak böyle bildiğiniz gibi değil. Dört bir tarafı da minderlerle çevrili. Beyaz perde ve beyaz minder örtüleri birbirini tamamlayan aksesuarlar. Adına bakmayın. Burası bir Ermeni restorantı değildir. Burada Ermeni mutfağı da yoktur. Kıbrıs ve İngiliz mutfağı sunulur. Bir politikacı, milletvekili Boghjalian Restorant işletmecisi Zihni beye “sen restorantın adını Türkçe yapmadıktan sonra burada iş yapmayı bekleme” dedi. İnanılmaz birşey. Bizler hala daha nerede kaldık. Hani kültürel mirasa saygı, hani kültür değerlerini koruma ve sahiplenme… Hani kültür mirasına fonksiyon kazandırma anlayış ve politikaları. Bugün Boghjalian, adı ile bir dönemin hem de Kıbrıs kültürü anlayışına bağlı kalarak kültürel değerlerini ve bu değerler içerisinde Kıbrıs damak tadını bütünleştirerek hatta varsıllaştırarak sürdüren bir mekân. Ve bunun da böyle bilinmesi gerekir. Bu mekânlara böyle bakıldığı sürece hiç kimse kültürel değerlerden ve zenginlikten bahsetmesin. Çünkü gelişmenin ve varsıllaşmanın önünü tıkamış oluruz.

Mönü ve Lezzet

Buraya gittiğinizde Ermeni yumurtası bulamazsınız. Ben zaman zaman buraya gittiğimde yumurta, hellim ve siyah zeytini birlikte gavrulmuş yerim. Son derece de tad alırım. Ama ne yazık ki yumurtası Ermeni yumurtası değil. Bazen de Zihni beye takılırım. Restaurant’ın mönü planlamasına gelince; Ocakbaşı ve biftek türü mönülere ağırlık verilmektedir. Serpme mezelerden oluşan girişlerde daha çok Kıbrıs mutfağı. Restaurant işletmecisi Zihni bey deneyimli bir işletmeci. Aynı zamanda Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Gastronomi bölümünde de öğretim görevlisi. Yurt dışında birçok yemek yarışmasına aldığı dereceleri ile imza koydu ve önemli jürilerde de jüri üyeliği görevini yürütmektedir. Boghjalian Konak Restoran Başkent’e renk katan bir mekân. Alternatiflerden biri. Servisi oldukça süratli. Uzun zamandır uğramadığım bir mekân. Servisi herzamanki gibi çok süratli. Ve kaliteli. Zihni beyin tecrübesinden kaynaklanmaktadır. Meze servisinde karışık salata, beyaz peynir, humus, tahın, kayseri pastırması, yoğurt, rus salatası, kısır, fasulye piyaz, cacık, mayonezli marul yaprakları üzerinde kalamar. Tereyağı ve kızartılmış ekmek. Set olarak yapılan serpme meze servisini ara sıcak takip eder. Sebze böreği, hellim ızgara, pide içerisinde hellim-domates ızgara olarak ayrı ve bulgur köftesi. Ana yemek servisinde sunulan karışık ızgaralar ile finali de ekmek gadeyifi ve gatmer. Kişi başına 100 TL. Çok pahalı olmayan mönüleri ile hizmet veren Boghjalian Restaurant Başkent Lefkoşa’da uğrayabileceğiniz alternatif mekânlarınızdan biri. Misafirlerinizi de götürüp ağırlayabileceğiniz bir yer. Hem de Arabahmet Mahallesi’nde. Arabahmetteki bu sakin ve hijyenik mekânın atmosferi ve lezzetleri tadılmaya değer. Bu mekânların yaşatılması gerekir.

TEL: 0542 852 30 40-

ADRES: ARABAHMET MAHALLESİ LEFKOŞA

KAPASİTE:

İÇ ALAN ALT KAT: 40

İÇ ALAN ÜST KAT ÖZEL ODA: 8

İÇ ALAN ÜST KAT SALON: 20

DIŞ ALAN: 80

SERVİS SAATLERİ: 18.00-24.00

KAPALI GÜNLER: PAZAR