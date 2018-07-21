Boğazköy’de yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, yaklaşık iki dönümlük arazi içerisinde bulunan makilik alan ve zeytin ile harup ağaçları yanarak zarar gördü. Yangının kontrol altına alındığı ifade edilirken, soğutma çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.