Boğazköy’de silahlı saldırı

Lefkoşa–Girne anayolu üzerinde, Boğazköy bölgesinde bulunan Özyalçın Sitesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. Polis basın subaylığından alınan bilgiye göre, bugün 16:45 sıralarında meydana gelen olayda Aykut Tukyu, Özyalçın Sitesi’nde bulunan ikametgahına girmek üzereyken iki el ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis, saldırının Tukyu’ya yönelik düzenlenip düzenlenmediğinin henüz netlik kazanmadığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.