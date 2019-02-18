Boğazköy’de kaza; 3 yaralı

Boğazköy-Pınarbaşı yolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı kazayla ilgili olarak verdiği bilgide, ,Boğazköy-Pınarbaşı anayolu üzerinde saat 16:45 sıralarında HF 937 plakalı salon araç sürcüsü Zeliha Muhacir, Pınarbaşı istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak, banket içerisindeki elektrik panosuna çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü 39 yaşındaki Zeliha Muhacir ile araçta yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Yaren Muhacir ve 10 yaşındaki Muhammed Muhacir yaralandığı belirtildi.

Polis, yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındığı aktarıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.