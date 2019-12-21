Boğazını sıktı yerlerde tekmeledi

Devrim DEMİR

Ülkede artış gösteren kadına şiddet olaylarına dün bir yenisi daha eklendi. Kolordu Komutanlığına bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli subay B.D., gezmeye gitmek isteyen eşi E.D., yi öldüresiye dövdü. Boğazını sıkarak yerlerde tekmelediği eşini ciddi şekilde darp eden zanlı B.D., eşinin şikayeti üzerine tutuklandı.

Yapılan hastane kontrollerinin ardından, E.D., can güvenliği açısından ilk uçakla dün akşam İstanbul’a gönderilirken, zanlı B.D., aleyhindeki soruşturma tamamlanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ülkede asker olduğuna dikkati çekerek davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, haftada 5 gün en yakın polis karakoluna imza etmesine, 7 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 75 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine karar verdi.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı B.D., yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Boğazını sıktı, öldürmek istedi

Polis memuru Kamuran Kale, mahkemede verdiği ifadede zanlının ‘ciddi darp’ suçundan tutuklandığını anlattı.

Kale, zanlının 20 Aralık tarihinde Haspolat’ta gece saat 21.30 sıralarında eşi E.D.’nin gezmeye gitmesine izin vermeyerek, aralarında tartışma çıktığını söyledi. Tartışma sonucu zanlının eşinin boğazını sıkarak yere düşürdüğünü, ayakları ile gelişigüzel vurarak eşini tekmelediğini kaydetti.

Olayın ardından eşinin en yakın karakola giderek şikâyetçi olduğunu ardında da darp raporu aldığını ifade eden Kale, zanlının aynı gün tutuklanarak verdiği ifade de suçunu kabul ettiğini kaydetti.

Eşi ülkeden ayrıldı zanlı cezaevine gönderildi

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının Kolordu Komutanlığında görevli subay olduğunu ifade ederek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Yargıç Temay Sağer, zanlının serbest kalması durumunda eşi ile aynı evde kalabilir mi? sorusu üzerine, polis memuru E.D.’nin ilk uçakla İstanbul’a gönderildiğini ifade etti.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.