Boğaz’da sessiz gün: 0-0
K-Pet Süper Lig’in 11’inci hafta mücadelesinde Yeni Boğaziçi ile Cihangir karşı karşıya geldi.
K-Pet Süper Lig’in 11’inci hafta mücadelesinde Yeni Boğaziçi ile Cihangir karşı karşıya geldi. Osman Ergün Mehmet Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar gol atma başarısı gösteremezken, 90 dakika 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Yeni Boğaziçi puanını 11 yaparken, Cihangir 9 puana yükseldi.
STAT: Osman Mehmet Stadı
HAKEMLER: Mehmet Malek, Ferhat Tuna, Halil Erdem Canaloğlu
Y.BOĞAZİÇİ
Ersoy Saydağ
Zübeyir Elmazoğlu
(Dk.70 Tugay)
Haşim Girgin
Ahmet Yalçın
(Dk.81 Mehmet)
Keita Ousmane
Nodar mamadov
Hüseyin Genel
İsmail Tırlık
Burçin Kerimoğulları
Ramadan Ağdaç
(Dk.54 Mustafa)
İsrael Tety
TD: Eralp Şerifoğlu
CİHANGİR
Raif D. Pehlivan
Erol Aksunlar
Çağlar Toklu
Nurettin Gecekuşu
Salih Say
Mete Sağır
(Dk.73 Kalifa)
Mikail Sivri
Doğan
(Dk.49 Arif)
Marius Yace
Chinonso Offor
Eser Yücel
(Dk.84 Seyhan)
TD: Toygar Davulcu
GOL: -
Fotoğraf: Kanı Aldağ