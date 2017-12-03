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Boğaz’da sessiz gün: 0-0

Boğaz’da sessiz gün: 0-0

K-Pet Süper Lig’in 11’inci hafta mücadelesinde Yeni Boğaziçi ile Cihangir karşı karşıya geldi.

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K-Pet Süper Lig’in 11’inci hafta mücadelesinde Yeni Boğaziçi ile Cihangir karşı karşıya geldi. Osman Ergün Mehmet Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar gol atma başarısı gösteremezken, 90 dakika 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Yeni Boğaziçi puanını 11 yaparken, Cihangir 9 puana yükseldi.

STAT: Osman Mehmet Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek, Ferhat Tuna, Halil Erdem Canaloğlu

Y.BOĞAZİÇİ
Ersoy Saydağ 
Zübeyir Elmazoğlu
(Dk.70 Tugay) 
Haşim Girgin
Ahmet  Yalçın
(Dk.81 Mehmet)
Keita Ousmane
Nodar mamadov
Hüseyin Genel
İsmail Tırlık
Burçin Kerimoğulları
Ramadan Ağdaç
(Dk.54 Mustafa)
İsrael Tety

TD: Eralp Şerifoğlu

CİHANGİR
Raif D. Pehlivan 
Erol Aksunlar 
Çağlar Toklu
Nurettin Gecekuşu
Salih Say
Mete Sağır 
(Dk.73 Kalifa)
Mikail Sivri
Doğan 
(Dk.49 Arif)
Marius Yace
Chinonso Offor
Eser Yücel
(Dk.84 Seyhan)

TD: Toygar Davulcu

GOL: -

Fotoğraf: Kanı Aldağ
 

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