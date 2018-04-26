Boğaz’da kritik randevu

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in tamamlanmasına iki hafta kala Play-out oynayacak takımlardan olan Gençler Birliği geçtiğimiz hafta Ozanköy karşısında elde ettiği galibiyeti taçlandırmak için Yeni Bozğaiçi maçına hazırlanıyor. Diğer yandan, 23 puanla düşme potasının hemen 22 puanlı Yalova’nın üzerinde bulunan Yeni Boğaziçi, gerek Yalova’nın elde edeceği bir galibiyet sonrası direk düşecek takımların içine girmemek, gerek Play-out oynayacak takımlarla arasındaki puan farkının açılmaması adına konuk edeceği G.Birliği’ni mağlup etmek için sahaya çıkacak. Ev sahibi takım Yeni Boğaziçi’nde teknik direktör Mehmet Kemancıoğlu, “Son iki haftada elde edeceğimiz sonuçlar sonunda durumumuz ortaya çıkacak” dedi. Gençler Birliği teknik direktörü Bülent Aytaç ise “Ozanköy galibiyetini taçlandırmak istiyorsak mutlaka Y.Boğaziçi deplasmanından üç puanla dönmek zorundayız” dedi.

Kemancıoğlu: “Yıllardır Yeni Boğaziçi bitti demeden bu iş bitmez”

Yeni Boğaziçi geçtiğimiz sezon Play-off oynayarak Süper Lig’e terfi ettiğini, daha önceki yıllarda Play-out oynayarak lige tutunduğunu anımsatan Y.Boğaziçi Teknik Direktörü Mehmet Kemancıoğlu, “Takımıma güveniyorum” açıklaması yaptı. Düşünce yoğunluğunu oynayacağı karşılaşmaya verdiği zaman kazamayacağı maç olmadığını belirtin Kemancıoğlu, “Yeni Boğaziçi takımı bitti demeden bu iş bitmez” dedi. “Son iki hafta başka hiç bir olasılık düşünmeden çıkacağımız maçları kazanıp Play-out oynayacağımız rakiplerimizle aramızdaki en iyi puan farkını da yakalayıp ligde tutunmak için elimizden geleni yapacağımızdan hiç şüphem yoktur” dedi.

“Taraftarımızı bu önemli maça bekliyorum”

“Komşumuz G.Birliği ile oynayacağımız bu önemli karşılaşmaya tüm Yeni Boğaziçi taraftarlarını bekliyorum” diyen Mehmet Kemancıoğlu, “Bu maç Play-out oynamamızı garantileyecek son maçtır” dedi. G.Birliği karşısına Ahmet Yalçın, Hasan Aktaş, Mehmet Çağakan’ın sakatlığından dolayı, İsmail Tırlık’ın da cezalı olmasından ötürü forma giyemeyecekleri, kendilerini sıkıntıya soksa da maçın öneminin farkında olduklarını söyledi.

Aytaç, “Oyunumuzdaki gelişmeyi bu maçta da görmek istiyorum”

“Takımla birlikte çalışmaya başladıktan sonra saha içerisindeki oyunumuzda her geçen gün gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeleri Doğan Türk Birliği karşısında galip gelmesek de gördük. Ozanköy karşısında ise galip gelerek bu gelişmeyi yaşadık” açıklamasını yapan Gençler Birliği Teknik Direktörü Bülent Aytaç, “Bu gelişmeyi Yeni Boğaziçi maçında da görmek istiyorum” dedi. “Takım olarak Play-out oynamamız kaçınılmazdır” açıklaması yapan Bülent Aytaç, “Ligdeki puan sıralamasında Yeni Boğaziçi veya Yalova’ya göre daha avantajlıyız. Bu avantajımızı daha da yukarılara çekmek istiyorsak sahadan üç puanla ayrılan taraf biz olmalıyız” dedi. Sahadan galip ayrılma durumunda Gençler Birliği’nin Play-out maçlarına sadece formalite olarak sahaya çıkacağını belirten Aytaç, “Karşılaşmanın öneminin farkındayız ve kazanıp Play-out maçlarını güle oynaya oynamalıyız” dedi. Nmeka ve Sertan Kurukafa’nın ciddi sakatlıkları bulunduğunu açıklayan Bülent Aytaç, genç Ahmet Kara’nın cezalı olduğunu belirtti.