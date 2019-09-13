Alsancak’ta Ağustos ayında M.E’nin evine girip para kasasını çalmak için plan yapan 4 kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Yapılan ilk soruşturmada kan donduran açıklamalarda bulunan zanlılar yaşlı adamı boğarak öldüreceklerini itiraf ettiler.

Zanlılar İ.Ş. E.A. E.Ç. ve M.B. Girne’de tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldılar. Yargıç Meltem Dündar, tüm zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına karar verdi.