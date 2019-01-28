Bodrum katında ne bulduysa çaldı

Mağusa’da Özdinç Akdel’e ait evin bodrum katına girerek ne bulduysa çalan İ.T., olaydan 5 gün sonra tespit edilerek tutuklandı. “Sirkat” ve “Mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı İ.T. aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

5 gün sonra yakalandı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı İ.T.’nin 21 Ocak 2019 tarihinde, Mağusa’da Özdinç Akdel’e ait evin kapısı olmayan bodrum katına izinsiz girip mülke tecavüz ettiğini söyledi. Tahkikat memuru, Akdel’e ait evin bodrum katına giren zanlının bodrum katında bulunan 1 adet bakır tencereyi, teraziye ait 2 adet tepsiyi, 15 adet terazi okkasını, 1 adet testereyi, 1 adet pazar arabasını, 1 adet eski bronz aplik, dülger testere setini ve 1 adet limon sıkacağını sirkat ettiğini açıkladı. Zanlının 26 Ocak 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten tahkikat memuru, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini söyledi. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı İ.T.’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.