Böbrek hastaları yararında film gösterimi

Cinematheque 31 Ocak 2017 akşamı Kıbrıs İlim Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdiği film gösterim gelirini Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Hemodiyaliz Organ Nakli ve Poliklinik düzenlemesinde kullanılmak üzere “Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği”ne bağışladı.

Cinematheque kurucularından Işın Ramadan Cemil ve Fatma Özok yaptıkları açıklamada “Amacımız hem dayanışma hem de sinema sanatını en geniş kitleyle buluşturmaktır. Bu akşam gerçekleştirdiğimiz film gösterim gelirini Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Hemodiyaliz Bölümü Organ Nakli ve Poliklinik Düzenlemesinde kullanılmak üzere, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’ne bağışladık. Cinematheque olarak, film gösterim gelirlerinin yardım amaçlı olduğunu biliyorsunuz. Bu yardımların en doğru yerlere doğru zamanda gitmesi de bizim için önem arzediyor. Çalışmalarına başlanılan Hemodiyaliz Bölümü Organ Nakli ve Polikliniğinin düzenlenmesi, organ ve makine bekleyen diyaliz hastalarına bir an önce hizmet vermesi için biz de çorbada tuzumuz bulunsun dedik ve Cinematheque ekibi olarak “Kızarmış Yeşil Domatesler” filminin gelirini Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’ne bağışlamaya karar verdik” diyerek, Kıbrıs Halkının bu konularda duyarlı olduklarına ve kendilerini yalnız bırakmadıkları için minnettar olduklarını söyleyerek geceye katılan herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler.