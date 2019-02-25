Boateng öyle istedi: 3-1

K-Pet Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençlik Gücü ile Girne Halk Evi karşı karşıya geldi. Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Gençlik Gücü 3-1’lik skorla kazandı. G.Gücü’ne galibiyeti getiren golleri hat-trick yapan Prince Boateng kaydetti. Girne Halk Evi’nin maçtaki tek sayısı Lua Lua’dan geldi. Bu skorun ardından Gençlik Gücü puanını 22 yaparken Girne Halk Evi 11 puanda kaldı. Ligin 20’nci haftasında G.Gücü, Yenicami’ye konuk olacak. Girne Halk Evi ise Lefke deplasmanına gidecek.

Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken yaşananla araya girenler tarafından yatıştırıldı

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu **, Emine Yarkın **, Hüseyin Özaşık **

G.GÜCÜ

Mustafa Dağman **

Mehmet Kaygısız *

(Dk.71 Emrah)

Gökhan Özer **

İltaç Keçeli *

Arif Öztürk **

Ali Akbulut ***

Debola Ogunseye *

(Dk.58 Aşkın *)

Özgür Ongun *

(Dk.86 Tayfun)

Prince Boateng ***

Ümitcan Babahan **

Ocran Idan *

TD: Niyazi Göksun

GİRNE HE

Okyanus Öndağ *

Hasan Sadrazam *

Tunaşan Şencan *

(Dk.33 Yaşar **)

Mahmut Erkan *

(Dk.89 Özgür )

İlker Tek *

(Dk.65 Lua Lua **)

Oladele Oshobe *

James Akpama *

Yankı Aktül **

Kaan Borova *

Selim Saygı *

Mustafa Yaşınses **

TD: Serhat Deniz

GOLLER: Dk.5, 81 ve 88 Prince Boateng (G.Gücü) - Dk.67 Lomana Lua Lua (GHE)

Fotoğraf: Ferah Barışsev