Boateng öyle istedi: 3-1
Gençlik Gücü konuk ettiği Girne Halk Evi’ni Boateng’in golleri ile mağlup etti
K-Pet Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençlik Gücü ile Girne Halk Evi karşı karşıya geldi. Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Gençlik Gücü 3-1’lik skorla kazandı. G.Gücü’ne galibiyeti getiren golleri hat-trick yapan Prince Boateng kaydetti. Girne Halk Evi’nin maçtaki tek sayısı Lua Lua’dan geldi. Bu skorun ardından Gençlik Gücü puanını 22 yaparken Girne Halk Evi 11 puanda kaldı. Ligin 20’nci haftasında G.Gücü, Yenicami’ye konuk olacak. Girne Halk Evi ise Lefke deplasmanına gidecek.
Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken yaşananla araya girenler tarafından yatıştırıldı
STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu **, Emine Yarkın **, Hüseyin Özaşık **
G.GÜCÜ
Mustafa Dağman **
Mehmet Kaygısız *
(Dk.71 Emrah)
Gökhan Özer **
İltaç Keçeli *
Arif Öztürk **
Ali Akbulut ***
Debola Ogunseye *
(Dk.58 Aşkın *)
Özgür Ongun *
(Dk.86 Tayfun)
Prince Boateng ***
Ümitcan Babahan **
Ocran Idan *
TD: Niyazi Göksun
GİRNE HE
Okyanus Öndağ *
Hasan Sadrazam *
Tunaşan Şencan *
(Dk.33 Yaşar **)
Mahmut Erkan *
(Dk.89 Özgür )
İlker Tek *
(Dk.65 Lua Lua **)
Oladele Oshobe *
James Akpama *
Yankı Aktül **
Kaan Borova *
Selim Saygı *
Mustafa Yaşınses **
TD: Serhat Deniz
GOLLER: Dk.5, 81 ve 88 Prince Boateng (G.Gücü) - Dk.67 Lomana Lua Lua (GHE)
Fotoğraf: Ferah Barışsev