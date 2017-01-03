BMW X1’in talihlisi aracına kavuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 46. Kuruluş Yılı Piyangosu’nda verdiği iki büyük hediyeden birisi olan BMW marka X1 model otomobilin talihlisi İrfan Darbazoğlu, noter huzurunda aracını teslim aldı. 067423 numaralı biletin sahibi olan Darbazoğlu, aracının anahtarlarını Genel Merkez’e gelerek CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve MYK Üyesi Ali Karavezirler’den teslim aldı. Sorakın, “46 yıldır ciddiyetle çekilen Büyük Piyango’nun bu yılki büyük ödüllerinden birini de teslim etmiş bulunuyoruz. Şanslı yurttaşımıza kazasız belasız sürüşler dileriz. Güzel günlerde kullansın” dedi.