BM’den liderler yemeği diplomasisi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın grubunun, her şeyin, liderlerin 16 Nisan’daki yemeğiyle bitmemesi ve bunun devamı da olmasını sağlayacak hareketler çerçevesi şekillenmesi için, son günlerde iki taraftan da çeşitli faktörlerle perde gerisinde temaslarda bulunduğu öne sürüldü.

Politis gazetesi “Ertesi Günün Haritasını Arıyorlar- Liderler Yemeğinin Devamı Olması İçin Hareketler” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, BM’de, dokuz ayın ardından gerçekleşecek olan ilk görüşmenin, iki lidere de bir önceki süreç esnasında biriken kırgınlıkları hafifletmeleri fırsatı vereceğine dair bir algı bulunduğunu öne sürdü.

Bunun, bütün gecenin karşılıklı suçlamalara harcanmayacağı koşuluyla, duruma yardımcı olacağının düşünüldüğünü kaydeden gazete, BM tarafından istenen şeyin, 16 Nisan’daki akşam yemeğinin kesin bir çıkmazı teyit etmemesi için, bunun bir çeşit devamı olacağına ilişkin, iki liderin mutabakatını sağlamak olduğunu belirtti.

Gazete “Bir Sonraki Günü Arıyorlar- Liderlerin Yemeği Konusunda BM’de Düşünceler” başlığıyla iç sayfadan da yayımladığı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, “iki liderin yemeğin ertesi günü de konuşmasına fırsat verilmesi için, yemeği nasıl yapılandıracağını düşündüğünü” ifade etti.

Bu çabada, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın çok daha zor olarak addedildiği iddiasında da bulunan gazete, Akıncı’nın çok kırgın göründüğünü ve Rum lider Anastasiadis karşısında mutlak bir negatiflik yaymakta olduğunu ileri sürdü.