BM’den Berlin öncesi ‘iyi niyet’

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ya da Birleşmiş Milletler Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča, perşembe günü BM Güvenlik Konseyi üyelerini, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki iyi niyet misyonu raporu hakkında bilgilendirecekler.



CNA’e göre, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Britanya’nın temsilcisi vasıtasıyla 25 Kasım’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıslı liderler Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı’nın katılımıyla Berlin’de yapılacak akşam yemeğine, sözlü olarak açıklamada bulunarak Guterres’e desteklerini ifade etmeleri bekleniyor.



Berlin’deki akşam yemeğinin 25 Kasım’da Adlon Otel'de yapılması ön görülüyor.



Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, 24 Kasım Pazar günü saat 15:00 sıralarında adadan ayrılacak.