BM: Üçlü görüsme netleşmedi

BM Genel Sekreteri’nin Sözcü Vekili Farhan Haq, Kıbrıs müzakerelerinde gerçekleştirilmesi öngörülen üçlü görüşmenin tarihi ve yerinin henüz belli olmadığını açıkladı.

Haq, dün New York’ta gerçekleştirdiği rutin basın toplantısında, konuya ilişkin bir soru üzerine; “Üçlü görüşme konusunda şu aşamada tek söyleyebileceğim; henüz tarih veya yer teyit edilmedi. Halen görüşme için tarih ve yer konusunda değerlendirme yapıyoruz” dedi.