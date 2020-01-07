Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, perşembe günü Kıbrıslı liderler Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı ile ayrı ayrı görüşecek



Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi ve adadaki BM barış gücü UNFİCYP Başkanı Elizabeth Spehar, UNFİCYP’in adadaki görevinin uzatılması konusunda yapılan istişareler çerçevesinde BM Güvenlik Konseyini bilgilendirmek amacıyla gelecek hafta New York’a gitmeden önce, perşembe günü Kıbrıslı liderler Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı ile ayrı ayrı görüşecek.



BM Güvenlik Konseyi çalışmalarının ocak ayındaki ilk programına göre, UNFİCYP’le ilgili tartışmalar 20 Ocak günü yer alacak. Barış gücünün görevinin altı ay daha uzatılması kararının 30 Ocak’ta alınması bekleniyor.



Kıbrıs Haber Ajansı'na göre, Spehar, Anastasiades ile 9 Ocak Perşembe günü sabah saat 10’da, Akıncı ile saat 12.30’da görüşecek. BM yetkilisi gelecek hafta UNFİCYP’in görevinin uzatılması konusunda Güvenlik Konseyinde yer alacak olan tartışmalara katılmak amacıyla New York’a gidecek.



Temas programı henüz netleşmiş olmasa da, Spehar’ın, BM barış operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, Güvenlik Konseyi beş daimi üyesi ve Konseyin diğer üyeleri, UNFİCYP’e askeri ve polis güçleriyle katkıda bulunan ülke temsilcileri, Güvenlik Konseyi Başkanı ve Vietnam Daimi Temsilcisi ile de görüşmesi bekleniyor.