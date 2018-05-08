BM tarafların tutumunu bekliyor

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs’ta tüm tarafları anlamlı bir barış süreci için koşulların yeniden olgunlaşıp olgunlaşmayacağına dair tutumlarının beklendiğini açıkladı.



Stephane Dujarric, günlük basını bilgilendirme toplantısında, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın son açıklamasına atıfta bulunarak, müzakerelerin ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin soruyu yanıtında, BM’nin, sürece ilişkin atılacak adımları belirlemek için taraflarla temas halinde olduklarını söyledi.



Sözcü, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Konferansı’nın sonunda taraflara yaptığı çağrıda, gelecekte anlamlı bir sürecin başlaması için gereken koşulların oluştuğuna dair karar vermeleri gerektiği yönündeki açıklamasını hatırlattı.



Genel Sekreter, “Tüm tarafları anlamlı bir barış süreci için koşulların yeniden olgunlaşıp olgunlaşmayacağına dair tutumlarını, yakın gelecekte değerlendirmeleri için cesaretlendirdiği” yönünde açıklama yapmıştı.