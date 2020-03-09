“BM Lokmacı’da geçişleri durdurmamızı istedi…”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum liderliğinin geçiş noktalarını kapatması konusunda mecliste söz aldı. BM’nin bu sabah itibariyle gösteri yapılacağı için Lokmacı’dan kuzeyden güneye geçişleri durdurmasını istediğini söyleyen Özersay, buna karşı çıktıklarını ve yanlışa yanlışla cevap verilemeyeceğini söylediklerini anlattı.

Özersay, daha sonra BM askerinin, BM ile daha önce Lokmacı’da nerenin kimin kontrolünde olduğuna yönelik anlaşmalara aykırı olarak Kıbrıs Türk bölgesine girdiğini ve Kıbrıs Türk polisi tarafından oradan uzaklaştırıldığını belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

“BM, kapıları kimin kapattığını dahi söylemekten kaçındı”

BM’nin bir süre önce yaptığı resmi açıklamada kapıların kimin tarafından kapatıldığını dahi söylemek istememesini eleştiren Özersay, Kıbrıs Rum liderliğinin kapattığını söylemekten kaçınılmasının doğru olmadığını vurguladı. Özersay, BM Genel Sekreteri’nin bu konuda uyarıda bulunması yönünde uyarı yaptıklarını kaydetti.

“Amaç ekonomik”

AB’nin mülteci meselesinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir tehdit altında olduğu, bu nedenle kapıları kapatılabileceğini ima etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Özersay, amacın ekonomik olduğuna inandığını belirtti.

Özersay, “Bir an için varsayalım ki geçişlerde Kıbrıs Türk tarafı, vatandaşlarına etnik kökene göre ayrımcılık yapıldığına yönelik bir düşünce ile kapıları kapatsaydı nasıl bir tepkiyle karşılaşırdık?.. Bunu düşünmek gerekir” dedi.

Özersay, Akansoy’un, geçiş noktalarının kapatılmasını, Maraş’ın açılmasına yönelik adımlara bağlaması düşüncesinin doğru olmadığını söyleyerek, “İyi niyetli olmanıza ve yanlış yapıyor olduğunu söylemenize rağmen Anastasiadis’e gerekçe sunmanız doğru değil” dedi. Özersay, incelendiğinde Akansoy’un bakış açısının kronolojik olarak belli bir mantığa oturamadığını söyledi.

İki yıldan beri Kıbrıs Rum liderliğinin Kuzeyin ekonomisine darbe vurmaya yönelik politika uyguladığını kaydeden Kudret Özersay, bunun şimdi değil uzun zamandan beri devam ettiğini, turistlere, akaryakıta yönelik adımlar atmaya çalıştığını belirtti.

Özersay, Kıbrıslı Rum liderinbu tavrına bahane yaratılmasına izin verilmemesini istedi.

Özersay, “Bu konuda kendi kendimize suçlar bir taraf olmaktansa, Rum tarafının yanlışının altını çizip ön plana çıkmasını sağlayalım. Aksi takdirde sizin bu söylemleriniz onlar için siyasi bir malzeme halin geliyor” dedi.