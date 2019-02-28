BM Güvenlik Konseyi liderlerin buluşmasını olumlu karşıladı, statükonun sürdürülebilir olmadığını vurguladı



BM Güvenlik Konseyi üyeleri 26 Şubat'ta Kıbrıs'ta iki toplumun liderlerinin görüşmesini olumlu karşıladı ve statükonun sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak liderleri anlaşma yönünde çabalarını sürdürme konusunda teşvik ettiğini belirtti.



Çarşamba günü yapılan açıklamada Güvenlik Konseyi üyelerinin iki liderin güven artırıcı önlemler konusunda sağladığı ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı belirtildi. Açıklamada Güvenlik Konseyi'nin 2453 (2019) sayılı kararı hatırlatıldı.



Güvenlik Konseyi taraflara ve ilgili katılımcılara BM gözetiminde bir çözüm için siyasi iradelerini yenileme çağrısı yaptı. Statükonun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.



BM Güvenlik Konseyi üyeleri Kıbrıs'taki sürece desteklerini tekrarlayarak çözüm için taraflara yardımcı olmada BM'nin önemli rolünün altını çizdi / ΚΥΠΕ - ΚΥΠΡΟΣ

