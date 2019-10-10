BM Güvenlik Konseyi’nden Maraş uyarısı

Maraş gündemiyle dün gayrı resmi kapalı oturum gerçekleştiren BM Güvenlik Konseyi, Maraş ile ilgili mevcut kararlarını teyit etti.

BM Güvenlik Konseyi dün Maraş gündemiyle gayrı resmi kapalı oturum gertçekleştirdi.

Toplantıda konsey, BM’nin Kapalı Maraş ile ilgili 550 ve 789’üncü önergeleri yeniden onaylandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “550 ve 789’üncü önergeler uyarınca, Maraş’ta herhangi bir eylemde bulunulmamalı” denildi.

11 Mayıs 1984 tarihli, 550’inci önerge, Maraş sakinleri dışında bölgeye herhangi bir yerleşimin kabul edilemez olduğunu vurgular.

BM Güvenlik Konseyi Başkanı Jerry Matthews Matjila ayrıca iki Kıbrıslı lidere seslenerek, güven artırıcı önlemlere yoğunlaşmalarını istedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis ise Kıbrıs hükümetinin karardan memnun olduğunu açıkladı.