BM Güvenlik Konseyi Türkiye gündemiyle toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yarın Türkiye'nin Suriye topraklarında başladığı harekâtın ardından acil olarak toplanacak.

AFP'nin haberine göre, BMGK, bugün Suriye gündemiyle acil olarak toplantıya çağırıldı. Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekâtı'na başlamasının ardından İngiltere ve Fransa, BMGK'ya acil toplanma çağrısı yapmıştı.

Reuters Haber Ajansı, diplomatlara dayandırdığı haberinde, 15 üyeli Güvenlik Konseyi’nin İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya’nın çağrısıyla toplanacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine başlattığı 'Barış Pınarı Harekâtı'nı durdurma çağrısında bulundu. Ayrıca AB, güvenli bölge için "ödeme yapılmayacağını" ifade etti.