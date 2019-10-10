BM Güvenlik Konseyi: "Maraş yasal sahiplerinin yerleşimine açılabilir"

Maraş gündemiyle bugün gayrı resmi kapalı oturum yapan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Maraş ile ilgili mevcut kararlarını teyit etti. Güvenlik Konseyi, Maraş’ın ancak “yasal sahiplerinin yerleşimine” açılabileceğini yineledi, ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümü için federasyon temelini işaret etti.

BM Güvenlik Konseyi dün Maraş gündemiyle gayrı resmi kapalı oturum gerçekleştirdi. Konseybu toplantıda, BM’nin Kapalı Maraş ile ilgili 550 ve 789’üncü önergeleri yeniden onaylandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “550 ve 789’üncü önergeler uyarınca, Maraş’ta herhangi bir eylemde bulunulmamalı” çağrısı yapıldı.

11 Mayıs 1984 tarihli, 550’inci önerge, Maraş sakinleri dışında bölgeye herhangi bir yerleşimin kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

789’üncü önerge ise Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde, siyasi eşitlik çerçevesinde ve iki bölgeli, iki toplumlu ve tek uluslararası kimlikli; federal bir çözüme işaret ediyor.



BM Güvenlik Konseyi Başkanı Jerry Matthews Matjila ayrıca iki Kıbrıslı liderlere de seslenerek, güven artırıcı önlemlere yoğunlaşmalarını istedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis ise Kıbrıs hükümetinin karardan memnun olduğunu açıkladı.