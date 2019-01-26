BM Güvenlik Konseyi Lute’a destek verecek

BM Güvenlik Konseyi’nin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’a, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa ilişkin iyi niyet misyonu çerçevesinde tam destek vereceği belirtildi.

Rum basınından Fileleftheros gazetesi “Güvenlik Konseyi’nden Lute’a Destek-UNFICYP’in Görev Süresinin Altı Ay Uzatılması Bekleniyor” başlıklı haberinde, Güvenlik Konseyi’nin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’a, Guterres’in Kıbrıs sorununa ilişkin iyi niyet misyonu çerçevesinde tam destek vereceği; aynı zamanda tüm tarafların müzakerelere yapıcı, mutlak ve esnek müdahil olmasına verdiği önemi vurgulayacağını yazdı.

Habere göre, BM Güvenlik Konseyi, buna paralel olarak, UNFICYP’in görev süresinin altı ay daha uzatılması halinde de, barış operasyonları konusunda güçlü stratejik yaklaşımın ileriye götürülmesi gerekliliğine ilişkin görüşünü de yineleyecek.

Gazete, BM merkezindeki diplomatik kaynaklara dayanarak yukarıda ifade edilenlerin, dün akşam başlaması beklenen gayri resmi istişarelerde ele alınacak İngiltere’nin hazırladığı rapor taslağı içerisine dahil edilmesinin de beklendiğini yazdı.

Güvenlik Konseyi’nin, taraflara ve müdahil taraflara, Lute ile istişarelere yapıcı şekilde dahil olmaları amacıyla siyasi irade göstermeye çağıracağını yazan gazete, yine aynı kaynaklara dayanarak Güvenlik Konseyi’nin, geçen Temmuz ayında olduğu gibi, BM Genel Sekreteri’nden, Lute’un çabalarının sonuçlarının içerisinde yer alacağı, muhtemelen Nisan ayında “ara bir rapor” hazırlamasını da isteyeceğini belirtti.

Gazete, Güvenlik Konseyi ülkelerin tüm temsilcilerinin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından kapalı kapılar ardında bilgilendirilmesi çerçevesinde, barış operasyonları konusundaki Amerikan ısrarına rağmen, UNFICYP’in belirleyici rolüne vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre, Güvenlik Konseyi üyeleri ayrıca iki toplumlu temasların ve genel olarak BM’nin barış çalışmasının gerçekleştirilmesinde UNFICYP’in varlığının yardımcı unsuru teşkil ettiğinden de söz etti.

ABD’nin Daimi Temsilci Vekili Jonathan Cohen’in, UNFICYP’in görev süresinin kısa olması yönündeki talebinin, herhangi bir ülke tarafından desteklenmemesine karşın bunun nihai taslak şekillenene dek sürecek istişarelerde ortaya çıkacağını yazan gazete ancak bu ifadenin bir sonraki rapora-gelecek Temmuz ayında-dahil edilmesinin de ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Gazete ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin, Genel Sekreter’in taraflara yönelik, UNFICYP’in desteğiyle, gerilimlerin azaltılması için kendi mekanizmalarını geliştirme olasılığını incelemeleri yönündeki teşvikini de benimsemesinin beklendiğini yazdı.