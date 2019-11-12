"BM Güvenlik Konseyi işlevsiz olduğu için krizlere çözüm üretemiyoruz"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye ve Libya gibi krizlerin çözümü için çok taraflı mantığın oluşması gerektiğini savunarak "Maalesef, büyük güçler arasındaki ilişkilerin iyi olmadığı, Güvenlik Konseyi'nin işlevsiz olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bütün krizlerde ülkeler sadece kendi çıkarını düşünüyor, olaya çok yönlü bakmıyor" ifadelerini kullandı.

Fransız RTL radyosuna konuşan Guterres, "Soğuk Savaş dönemindeki iki taraflı veya ABD'nin tek taraflı yönetimin geride kaldığı için insanlar artık çok kutuplu bir dünyada yaşadığımızı düşünüyor. Fakat çok taraflı bir dünyada yaşamıyoruz, daha çok kaotik bir dönemden geçiyoruz. Birinci Dünya Savaşı öncesindeki Avrupa'ya bakarsak, çok kutupluydu ama çok taraflı bir yönetiminin olmaması ülkeleri savaşa soktu" diye konuştu.

Irak ve Suriye’de savaşan IŞİD'liler konusuna da değinen Guterres, "Bu savaşçıların akıbeti ile ilgili uluslararası kamuoyunun ortak bir sorumluluğu var, Irak ve Suriye'den herkes için bu sorunu çözmelerini bekleyemeyiz"diye konuştu.

Yakalanan IŞİD militanlarının yargılanmasının ülkeler arasında ortaklaşa yapılması gerektiğini savunan Guterres, savaşçıların eşleri ile çocuklarının da ülkelerine dönüşünün sağlanması gerektiğini ifade etti.

Herkesi ilgilendiren bir sorunun çözümü için yasaya dayanan uluslararası bir düzeni ulaşması gerektiğini vurgulayan Guterres, "Eğer bütün ülkeler bu kişileri birbirine itmeye devam ederse, yaşanan kargaşa ile bu insanlar kaçıp, daha büyük bir tehlike haline gelebilirler" diye konuştu.

Guterres, bugün BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 40. Genel Konferansı'nda konuşma yapmak için Paris'te bulunuyor.