Britanya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mathew Rycroft, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, ele alınan konular arasında Kıbrıs sorunu, Suriye ve Güney Sudan konularının da bulunduğu duyuruldu.

Görüşmeyle ilgili açıklama Büyükelçi Mathew Rycroft tarafından twitter hesabında yer aldı.

Britanya, Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve aynı zamanda, UNFICYP kararlarını hazırlayan ve diğer üyelere sunan ülke konumunda bulunuyor.

Bu arada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili raporunun Güvenlik Konseyi üyelerine yarın verileceği belirtildi.

Diplomatik kaynaklar, Britanya'nın Kıbrıs'ta garantör güç olduğunu, bugün ve yarın, Guterres'in diğer iki garantör ülke olan Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanları, Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikos Kotzias ile görüşmelerde bulunacağını belirttiler. Guterres – Çavuşoğlu görüşmesi, Genel Sekreter’in Sözcü yardımcısı tarafından bugün gazetecilerin bilgilendirilmesi sırasında teyit edildi.

Aynı kaynaklara göre, Genel Sekreter, Büyükelçi Rycroft’u 12 Ocak’ta Kıbrıs’la ilgili Cenevre Konferansına katılım kararı konusunda bilgilendirdi. Britanya da garantör güç olarak bu görüşmeye katılacak. Bu arada Güvenlik Konseyine daimi üye ülkelerin Cenevre Konferansına hangi düzeyde katılacaklarının henüz netleşmediği açıklandı.

Dün, ABD Dışişleri Bakanlığı bir yetkilisi, Amerikalı bir yetkilinin Cenevre'ye gitmesi konusunda şu ana kadar, herhangi bir açıklama yapılmadığını söylemişti. Buna rağmen, diplomatik kaynaklar, “Amerikalı diplomatların, Kıbrıs konusunda, Cenevre görüşmelerini yakından izleyeceklerini” belirttiler.