BM: Geçişler için yardıma hazırız

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü`nün (UNFICYP) Basın Sözcüsü Aleem Siddique, şartlar el verdiğince UNFICYP’in geçiş noktalarının açılmasıyla ilgili kısıtlamaların gevşetilmesi için her iki tarafa yardımcı olacağını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Siddique, UNFICYP’in geçiş noktaların açılması konusunda iki taraf arasında istişarelere yardımcı olacağıyla ilgili soruya yanıt vererek “ada genelinde halk sağlığı için acil durumu ele almaları amacıyla her iki tarafın yakın çalışmaya devam edeceğini umuyoruz” dedi.

Siddique, UNFICYP’in iki tarafın geçiş noktalarında kısıtlamaların kaldırılması için çabaları dâhil iki tarafın çalışmalarına yardımcı ve desteklemeye hazır olduğunu belirtti.