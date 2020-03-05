BM: Endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler Barış Gücü, 4 geçiş noktasının geçici bir süreliğine kapatılmasının ardından iki taraftaki toplumun yaşadığı rahatsızlıktan endişe duyduğunu bildirdi.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü, olası sağlık tehditlerine karşı alınacak önlemleri desteklemekle birlikte, tarafların iki toplumlu sağlık komitesi ile koordineli çalışmasının önemine değindi.

2003 yılından beri açık olan geçişlerin, Kıbrıslılara ada genelinde hareket etme özgürlüğü ve toplumlar arasında diyalogu sağladığına dikkat çekilen açıklamada, diyalog ve koordinenin devam etmesinin önemine işaret edildi.

Kapatma kararı uzayabilir

Öte yandan, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, kuzey ile güney arasındaki geçiş noktalarının bazılarının kapatılması yönünde Kıbrıslı Rum hükümetinin aldığı kararın uzatılması ihtimalinden söz etti.

Güneydeki haber kaynaklarına göre, Anastasiadis, dün akşam katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, dört geçiş noktasının geçici olarak kapatılması kararına değinerek, sürenin uzatılma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Anastasiadis konuşmasında özetle, “geçiş kapılarının bazılarının kapanmasının sebeplerinin ortadan kalkmadığını, sadece etkin önlem alınması amacıyla sürenin uzatılması ihtimalinin büyük olasılık olduğunu” vurguladı.

Anastasiadis, diğer olası önlemlerin de ele alınmakta olduğunu, alınması kararlaştırılan önlemlerin halka duyurulacağını da sözlerine ekledi.