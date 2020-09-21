BM: Barış için birlikte çalışmalıyız

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Uluslararası Barış Günü dolayısıyla Tweeter üzerinden mesaj yayınladı.

Mesajda, “Bizler de Kıbrıs’ta Dünya ile birlikte barış gününü kutlamalarına katılıyoruz. Adada barış ideallerini güçlendirmeye bağlıyız. Bu tarih bize engellerin aşılması ve herkes için barışçıl bir geleceğin kurulmasında birlikte çalışmanın önemimi hatırlatıyor” denildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1981 yılındaki 57. birleşiminde ilan ettiği “Uluslararası Barış Günü” her yıl, eylül ayının üçüncü haftası kutlanıyor.