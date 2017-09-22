Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM aracılığıyla Kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rum toplumuna gönderilen mallardan 1 Ekim'den itibaren vergi alınacağını açıkladı.

New York'ta Agence France-Press’e (AFP) konuşan Ertuğruloğlu, kararı “iyi niyet göstergesi” olarak BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’e Cumartesi günü bildireceğini söyledi.

Ertuğruloğlu, uygulamanın 1 Ekim’de yürürlüğe gireceğini de ekledi.

Ertuğruloğlu, müzakerelerin 6 Temmuz’da kopmasının ardından hükümetin bunu 50 yıllık federasyon denemelerin “kanıtlanmış başarısızlığı” olarak gördüğünü söyledi. BM’ye de uyarı yapan Ertuğruloğlu Kıbrıs tarihinin yeni bir aşamaya girdiğini, adadaki çalışmaların eskisi gibi olmayacağına işaret etti.

Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye ile geleceğini görüştüğünü belirten Ertuğruloğlu, KKTC’nin tek taraflı egemen devlet olarak tanınması veya Türkiye’nin yeni ili olması da ihtimal dışı olmadığın söyledi.

Ertuğruloğlu, 1964 yılından beri iki toplum arasında konuşlandırılmış BM Barış Gücü Misyonu’nun daha iddialı bir Türk yönetimi ile çalışmayı öğrenmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Geçişler

Malların güneyden kuzeye geçişi ile ilgili konuşan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum yönetiminin hala kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rumlara BM’nin kamyon konvoyları ile mal gönderdiğini söyleyerek, “Kendilerine sürekli bunun gerekli olmadığını söylüyoruz” dedi.

Ertuğruloğlu şöyle devam etti, “Öncelikle bu insanların bu gereçlere ihtiyacı yoktur, bunları Kıbrıslı Türklere satıyorlar. Bundan daha önemlisi sınır geçişleri ücretsizdir. İstedikleri zaman güneye geçip aileleri, arkadaşları ile görüşebiliyorlar veya güneyden onları görmek için kuzeye gelebiliyorlar. BM konvoyların bu malları taşımasına izin verilmeyecek çünkü bu insanların işgal altında topraklarda mahsur kaldıkları izlenimi veriyor. Bu ürünleri kuzeye götürmeye devam ederlerse, Kıbrıslı Rumların ödemek zorunda kalacağı gümrük vergisi uygulayacağız.

Kıbrıslı Türklerin egemenlik taleplerini savunmak için başka önlemlerin de alınacağını ekleyen Ertuğruloğlu, “Bu tür yöntem değişiklikleri BM’yi üzüyor ancak kendilerini bu duruma alıştırmaları gerekiyor, bu sadece olacak olanlarından bir örnek” dedi.

Haberde ayrıca BM’nin konvoylarına gümrük vergisi uygulaması ile ilgili henüz bir yorumda bulunmadığı yazıldı.